Опубликован антирейтинг кандидатов в президенты Украины

Специалисты социологической группы «Рейтинг» опубликовали список кандидатов в президенты Украины, которые пользуются наименьшей популярностью у избирателей «самостийной». Антирейтинг уверенно возглавляет действующий глава государства Пётр Порошенко. Согласно последним данным социологов, за него на предстоящих выборах ни при каких обстоятельствах не станут голосовать почти 50% избирателей.

На втором месте лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Бывшего премьер-министра не будет поддерживать около 30% избирателей. В тройку «лидеров» также вошёл лидер Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко – его антирейтинг составляет 19%, передаёт РИА Новости.

Далее следуют глава «Радикальной партии» Олег Ляшко (17%), шоумен Владимир Зеленский (13%) и депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул (12%).

Напомним, выборы президента Украины запланированы на 31 марта. На пост главы «самостийной» претендуют 39 кандидатов. Согласно самым последним данным социологического опроса всеукраинской общественной организацией «Передовые правовые инициативы», в предвыборной гонке уверенно лидирует шоумен Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать 34% респондентов.

Действующий президент Украины Пётр Порошенко впервые за последние месяцы вышел на второе место. При этом его предвыборный рейтинг падает (14,22%). Лидера партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко опустилась на третье место. За неё планируют отдать свои голоса 12,9% избирателей.