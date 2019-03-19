Президент России подписал закон об анонимных картах

В России повысят контроль за неперсонифицированными электронными платежными картами, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Как сообщается, документ призван повысить контроль над совершающимися с анонимных карт платежными операциями, передает НСН. Также меры направлены на борьбу с противоправным обналичиванием денежных средств.

С момента вступления закона в силу для обналичивания средств с анонимных карт потребуется пройти процедуру идентификации. Но и этого недостаточно для полной прозрачности операций с подобными картами, сочли авторы документа и ограничили сумму для снятия с анонимных карт - в сутки максимум 5 тысячами, а в месяц владельцы таких карт смогут снять лишь 40 тысяч рублей. Юридические лица или индивидуальные предприниматели не смогут перевести со счетов не более 200 тысяч рублей в месяц.