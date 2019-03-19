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Прогноз погоды Гидрометцентра на апрель: россиян предупредили о 30-градусных морозах

Москва, 19.03.2019

Специалисты Гидрометцентра опубликовали новый долгосрочный прогноз погоды на апрель. Согласно данным метеорологов, средняя температура второго весеннего месяца будет находиться в пределах климатической нормы.

На погоду в северных регионах страны окажет влияние не только холодный фронт, который периодически будет накрывать Русскую равнину, но и северный циклон. Самым холодным апрель будет в Якутии. Климатическая весна наступает в Якутии значительно позже других российских областей. Но даже здесь в апреле ожидаются рекордные морозы – до минус 20-25 днём и до минус 30 – ночью.

Сухую, морозную погоду синоптики также прогнозируют в ЯНАО, на Таймыре и в Республике Коми. Так, в первой декаде апреля в этих регионах ожидается минус 10-12. Теплее будет в Красноярском крае. В начале апреле – минус 6-10, во второй половине месяца плюс 4-8. Такие температурные показатели будет превышать средние, зафиксированные за последние несколько лет.

Тёплый апрель прогнозируется в Крыму, на Ставрополье, в Краснодарском крае, а также в республиках Северного Кавказа. Несмотря на чувствительные перепады между дневной и ночной температурами, в целом в южных регионах страны будет на 2-4 градуса выше апрельской нормы.

В Санкт-Петербурге второй весенний месяц этого года выдастся традиционно дождливым и пасмурным. Хотя и солнечных дней будет предостаточно. Особенно жителей Северной столицы порадует последняя декада апреля. В это период специалисты Гидрометцентра обещают плюс 8-13 днём и отсутствие осадков.

В Москве в апреле солнечные, тёплые дни будут сменяться пасмурными с затяжными осадками. Первые 14 дней месяца в столице столбики термометров не поднимутся выше плюс 8-10. Зато ближе к концу месяца весна уже окончательно вступит в свои права повышением температуры до плюс 18-20 и первыми сильными грозами.

Апрель — самый неоднозначный и непредсказуемый месяц во всём году. Народные приметы, собираемые веками, помогали нашим предкам избегать неприятных сюрпризов и привлекать в свою жизнь радость и благополучие.

Считалось, что если поверхность снега в начале месяца шероховатая – это предвещает хороший урожай; сыро в апреле – к хорошей пашне и грибному лету; гроза в начале месяца – предвестник тёплого лета; если молния сверкает, а грома не слышно – лето будет засушливое; в конце апреля идут тёплые дожди — жди сухую осень.

Родившиеся в апреле люди отличаются настойчивостью и упорством. Они всегда добиваются своей цели и имеют весьма непростой характер. Апрель наделяет людей реализмом и практичностью, но они также не лишены тонкого ощущения мира и тяготения к искусству.

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