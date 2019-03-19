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Раскрыта тайна Джека-потрошителя

Москва, 19.03.2019

Установлена личность серийного убийцы, известного под псевдонимом Джек-потрошитель, который во второй половине 1888 года в Лондоне жестоко убил от 5 до 15 женщин.

Согласно молекулярному анализу ДНК, обнаруженного на шали одной из жертв маньяка, учёные Университета в Ливерпуле установили, что убийцей является польский эмигрант Аарон Космински – ДНК на платке полностью совпали с имеющимся в базе генетическим материалом этого человека, передаёт РИА Новости.

Напомним, ещё в сентябре 2014 года детектив-любитель Рассел Эдвардс сделал сенсационное заявление, утверждая что доказал вину Косминского при помощи специалиста в области ДНК-анализа. Однако тогда эти сведения не были должным образом опубликованы и подвергнуты научному рецензированию. Кроме того, корректность генетических исследований вызвала много вопросов у специалистов.

На днях преподаватель молекулярной биологии Ливерпульского университета имени Джон Мурса Яри Лохелайнен совместно c научным сотрудником группы репродукции и раннего развития Института генетики, здравоохранения и терапии Лидского университета Дэвидом Миллером опубликовали свою работу в журнале Journal of Forensic Sciences, где вновь подтвердили версию, что именно Космински является тем самым Джеком-потрошителем.

Наша справка

Аарон Космински – эмигрант из Польши, еврей, проживавший в Лондоне. Родился 11 сентября 1865 года в польском городе Клодава, входящем, как и большая часть Польши, в состав Российской империи, в семье портного.

В 1881 году семья Космински переехала в Великобританию и поселилась в Лондоне в районе Уайтчепел. В 1885 году у Арона стали замечать признаки психического заболевания: его терзали слуховые галлюцинации, он боялся брать еду у других людей, отказывался мыться.

12 июля 1890 года Космински впервые попал в психиатрическую больницу, из которой был отпущен, спустя три дня. Однако 4 февраля 1891 года он вновь оказылся в психиатрической клинике. Некий Джекоб Коэн обвинил его в нападении с ножом на сестру, и последующие 28 лет, до самой своей смерти, Космински провёл в психиатрических больницах. Согласно медицинским записям, трактовка причины заболевания звучит так: «Аарон Космински сошёл с ума из-за пристрастия к сексуальному самоудовлетворению».

Джек-потрошитель – псевдоним, присвоенный маньяку, действовавшему в Уайтчепеле и прилегающих районах Лондона во второй половине 1888 года. Прозвище взято из письма, присланного в Центральное агентство новостей, автор которого взял на себя ответственность за убийства.

Жертвами, приписываемыми Джеку-потрошителю, были проститутки из трущоб, которым маньяк перерезал горло, а затем вскрывал брюшную полость. Всего на его счету от 5 до 15 убийств. Несмотря на активное расследование полицейских из Скотланд-Ярда, личность Потрошителя так и не была установлена из-за недостаточности улик, дело Джека-потрошителя было официально закрыто в 1892 году.

Спустя годы после прекращения убийств, были обнаружены документы, в которых чётко сказано о подозрениях полицейских в отношении человека под фамилией «Космински».

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