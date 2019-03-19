Российские учёные близки к созданию носимой искусственной почки

Учёные Первого Московский государственного медицинского университета имени Сеченов близки к созданию носимой искусственной почки, которая поможет повысить мобильность пациентов.

По словам директор института бионических технологий и инжиниринга Дмитрий Телышев, эта новинка – должна стать альтернативой в борьбы с почечной недостаточностью. Напомним, на сегодняшний день для таких пациентов существует только два пути решения проблемы: трансплантация почки или диализ (фильтрация почки). При этом во время процедуры диализа пациент вынужден несколько часов находиться в положении лёжа или полусидя.

Разработчики же носимой почки предлагают вливать раствор для диализа через катетер в брюшную полость. Отмечается, что за 5 лет работы над новейшим механизмов учёные создали прототип аппарата, который позволит это делать. Вес аппарата составляет всего 3,5 кг, а сам он помещается в рюкзак.

Работу аппарата, который состоит из системы насосов и клапанов, обеспечивающих циркуляцию жидкости через систему фильтров для механической очистки, уже опробовали на животных. Испытания прибора, управляемого посредством обычного смартфона, показали, что создание безопасного и компактного устройства может повысить эффективность очистки крови в несколько раз.