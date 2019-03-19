«Северный поток-2» столкнулся с новой угрозой

Как известно, канцлер ФРГ Ангела Меркель хочет сделать своим приемником лидера ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, а Манфред Вебер, не раз заявляющий о вреде проекта, займет пост руководителя общеевропейским правительством, пишет издание "Взгляд". материала

Все это заставляет сторонников «Северного потока-2» заметно понервничать, пишет издание. Пока все попытки остановить строительство трубопровода «успешно отбиваются национальными правительствами – начиная от самой Германии» и, заканчивая другими странами ЕС, которые участвуют в строительстве.

Все это в совокупности сгущает краски вокруг «Северного потока-2», а выборы в Европарламент, которые пройдут через два месяца и намечающееся через пять месяцев после этого формирование нового правительства единой Европы, дают шансы противника «Северного потока-2». Тем более, что самые высокие шансы на пост нового премьер-министра ЕС у 46-летнего Манфреда Вебера.

«Избрание Вебера в условиях кризиса Евросоюза будет иметь вовсе не символическое значение», - пишет СМИ.

Выбирать Вебера будет новый созыв депутатов, среди которых больше «евроскептиков, националистов, настоящих правых», так, что в положительном исходе голосования для Вебера практически никто не сомневается. А вслед за этим предстоит понервничать и сторонникам «Северного потка-2», резюмирует автор материала.