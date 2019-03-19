Составлен рейтинг самых дорогих городов мира

Сингапур, Париж и Гон-Конг делят первое место в рейтинге самых дорогих городов по стоимости жизни, составленном

Эксперты журнала Economist Intelligence Unit составили рейтинг Worldwide Cost of Living, в который вошли самые дорогие города мира по стоимости жизни.

По итогам 2018 года первое место разделили сразу три города – это Сингапур, Париж и Гон-Конг. Любопытно, что до этого пять лет подряд рейтинг самых дорогих городов мира также возглавлял Сингапур, но ранее он был единоличным лидером, передаёт РИА Новости.

При этом аналитики издания отмечаются, что стоимость жизни в первых трёх городах-лидерах на 7% выше, чем, например, в Нью-Йорке, который занял седьмую строчку. В десятку самых городов планеты также вошли Лос-Анджелес, Тель-Авив, Осака, Сеул, Цюрих и Женева. При этом азиатские мегаполисы стали лидерами по ценам на продукты питания.

Среди самых дешевых городов Бангалор, Ченнаи и Нью-Дели (все Индия), а также Карачи (Пакистан). Российские города в число, как самых дорогих, так и самых дешёвых – не попали.