В Кремле рассказали, что ждут от украинских выборов

Москва ждет от выборов на Украине «президента мира, а не президента войны», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также рассказал, что Россия поддерживает того кандидата на пост главы Украины, который сможет добиться мира в стране и намерен выстраивать такие же отношения со своими соседями, в том числе и с Россией. Песков подчеркнул, что подобное развитие событий будет лучше для всех, для украинцев в том числе.

«Для нас лучше, чтобы к власти пришел на Украине и был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность», - сообщил Песков.

Он также ждет, что у нового украинского лидера будет над личными амбициями преобладать «политическая мудрость и который не будет президентом войны, а станет президентом мира».

Также по словам представителя Кремля, в России надеются, что новый лидер будет настроен «на выстраивание позитивных отношений со всем миром, в том числе с Российской Федераций».

«Вот это можно сказать однозначно», - завершил Песков.