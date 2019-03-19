В Латвии водителю автобуса грозит крупный штраф за объявление на русском языке

В Латвии напали на водителя автобуса, объявившей остановку на русском языке. Пассажирка автобуса, жительница Латвии, возмутилась, что иностранка не знает государственного языка страны, в которой работает. Из-за чего, по ее заявлению, она проехала нужную ей остановку.

Когда водитель и дальше не реагировала на латышскую речь, пассажирка вцепилась ей в волосы из страха, что, по ее словам, придется «тащится по дождю и ветру назад».

«Что еще могла сделать, если по-латышски не понимает, — пусть выпустит. Тогда она выпустила где-то в поле. Тащились по дождю и ветру не от остановки, а откуда-то, где даже останавливаться нельзя», - рассказала в отделении полиции пассажирка автобуса. Она также сообщила, что не собирается учить русский язык ради того, чтобы доехать от Риги до Лиелварде.

В автобусном парке в свою очередь, комментируя конфликт, сообщили, что водитель обладает необходимыми уровнем знания языка, а напавшая на нее пассажирка сама виновата в произошедшем, так как вовремя не подготовилась к выходу.

Также конфликт будет расследован в Центре госязыка Латвии и если вина водителя будет доказана, ей грозит штраф до 280 евро.