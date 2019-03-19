В Минфине РФ анонсировали масштабные сокращения чиновников

Татьяна Нестеренко – первый заместитель главы Минфина РФ – заявила, что в 2020 году власти России начнут масштабную реформу государственной службы.

Как она подчеркнула, число сотрудников территориальных органов власти будет сокращено на 5%, через год – ещё на 10%. За тот же период времени под сокращение попадут 10% чиновников центрального аппарата, передаёт РИА Новости.

По словам Нестеренко, сокращение необходимо, чтобы в том числе найти ресурсы для изменения системы оплаты труда. При этом она напомнила, что перед Кабмином РФ стоит задача повысить заработную плату чиновников до конкурентного уровня в экономике.

«Но без оптимизации, и это надо понимать, такие решения реализовать невозможно, на это требуется дополнительные финансовые расходы», - резюмировала заместитель министра, добавив, что планируется поднять постоянную часть оплаты труда госслужащих до 60% от ФОТ, снизив при этом стимулирующую часть до 40%.