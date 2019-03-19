В Россию могут вернуть «зимнее» и «летнее» время

Госдума РФ предлагает вернуться к переводу стрелок часов в зависимости от сезона, то есть на «зимнее» и «летнее» время. Об этом сообщает ресурс Ura.ru.

Автор документа депутат от Челябинской области Андрей Барышев, который отправил законопроект на рассмотрение в Госдуму. Парламентарий предлагает переводить часы дважды в год: в последнее воскресенье марта стрелки будут сдвигаться на один час вперед и в последнее воскресенье октября в три часа на один час назад. Более благоприятная система исчисления времени позволит гражданам эффективнее пользоваться светлым временем суток, говорится в документе.

Автор также уверен, что существующее времяисчисление не удобно для около 75% субъектов Российской Федерации.

«В случае принятия предлагаемого проекта федерального закона 68% регионов России будут соответствовать указанным параметрам, а остальные приблизятся к ним», — уверен Барышев. Он также считает, что врачи преувеличивают вред от сезонного перевода часов, тогда как возврат к подобному режиму наоборот позволит россиянам эффективнее и естественнее использовать светлое время .