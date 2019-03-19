Вице-адмирал рассказал о зарплатах моряков-подводников

Как сообщил агентству РИА Новости экс-замначальника главного штаба ВМФ РФ, вице-адмирал Олег Бурцев, командир подводной лодки ВМФ России получает зарплату 250 тысяч рублей

Военный также добавил, что «оклад мичманов, старшин, мичманов и матросов-контрактников, которые проходят службу на подводных лодках, в среднем составляет 70 тысяч рублей».

«Зарплата командира – уже порядка 250 тысяч рублей», - добавил Бурцев.

При этом служба на подлодке считается престижной и попасть на нее не так-то просто, в том числе и из-за высокой зарплаты.

«Люди перестали стремиться уходить с Северного флота на более высокие должности в главный штаб ВМФ, Академию, как раз из-за денег», - добавил военный.

Ранее командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов рассказал журналистам, что на сегодня заработная плата командира подлодки Северного флота выше, чем у командира полка, служащего в центральной полосе России, в два раза.