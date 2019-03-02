Что необходимо знать перед заказом пластиковых окон

Количество камер в данном случае указывает на число пустотных прямоугольников, которое должно быть сделано по поперечному срезу пластика. Для регионов, расположенных в центральной части России можно обойтись профилем с тремя камерами, тогда как в регионах с более суровыми климатическими условиями лучше использовать профили с четырьмя-пятью камерами. Чем больше количество воздушных камер, тем выше теплоизолирующие свойства профиля, и тем дороже он стоит.

При заказе окон в компании http://msk.satels-okna.ru/calc/ стоит учитывать, что в стеклопакетах также используется от двух до пяти камер, исходя из местности проживания заказчика. Чаще всего число камер в профиле превышает количество камер в стеклопакете. Например, на трехкамерный профиль специалисты советуют устанавливать двухкамерный стеклопакет. Когда балкон застеклен, можно обойтись стеклопакетом с одной-двумя камерами.

Что касается выбора бренда, то эксперты советуют отдавать предпочтение профилю иностранных производителей, которые работают на рынке в течение нескольких десятилетий, а качество продукции которых подтверждено международными сертификатами. В число таких торговых марок входят Veka, Rehay, KBE и др. Эти производители одними из первых прекратили применять при выпуске пластиковых профилей органические соединения свинца, обеспечивавшие этим изделиям долговечность и жесткость, но наносившие серьезный ущерб окружающей среде. Пластиковые окна, изготовленные из выпущенных этими компаниями профилей, не источают неприятных запахов в летнюю жару.

Важно учитывать, что качество пластикового окна на 30-35% зависит от производителя, и на 65-70% – от квалификации монтажников. По этой причине к выбору компании для заказа и установки пластиковых окон следует подходить с чрезвычайной ответственностью. Для этого надо позвонить в несколько компаний, выяснить, в течение какого времени они работают на рынке, узнать сроки гарантии на установку рам (к примеру, производитель Veka дает сорокалетнюю гарантию на свой профиль, тогда как компания-установщик пластиковых окон из этого профиля может дать пятилетнюю гарантию), а также поинтересоваться насчет сроков, в течение которых они устраняют недоработки.