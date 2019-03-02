CRM для службы доставки: преимущества внедрения системы

Данная стратегия строится на применении CRM-системы – программы, предназначенной для автоматического протекания внутренних бизнес-процессов и повышения эффективности взаимодействия с клиентами. Благодаря использованию crm доставки получают следующие преимущества:
- Увеличение объема продаж. Лояльные заказчики делают повторные покупки, а пассивных заказчиков можно побудить к активизации, правильно используя полученные сведения.
- Привлечение новых заказчиков и повышение лояльности существующих. CRM-система обеспечивает возможность оперативной обработки обращений, ведения «досье» на каждого клиента.
- Планирование продаж. Благодаря использованию CRM-систем службы доставки получают возможность проводить анализ длительности сделок и находить слабые участки в воронке продаж. Кроме того, программное обеспечение позволяет следить за выполнением планов и в случае надобности вовремя проводить корректировку стратегии продаж.
- Повышение качества коммуникации. Собранные в системе сведения помогают наладить высокоэффективную обратную связь для быстрого решения возникающих проблем и уменьшения числа недовольных заказчиков.
- Финансовое прогнозирование. На основании анализа накопленной в CRM информации можно строить долгосрочные прогнозы экономической деятельности службы доставки. Наибольшую пользу это приносит при использовании займов для пополнения заемных средств компании.
- Сбор данных для решения управленческих задач. CRM-система создает актуальные отчеты, позволяющие проводить анализ почти в любой информационной плоскости. К примеру, можно узнать LTV, долю постоянных заказчиков, число удовлетворенных заявок и отказов по конкретному работнику и по всей смене.
- Уменьшение рекламных расходов. CRM для службы доставки дает возможность отслеживать способы привлечения заказчиков, производить анализ результативности рекламных кампаний, осуществлять грамотное планирование маркетингового бюджета.
- Контроль персонала. Отчеты по работникам позволяют получить наглядное представление об их ключевых показателях эффективности (KPI), обеспечивают возможность сопоставления сотрудников по числу и быстроте обработки заявок, выделить лучших сотрудников для поощрения.