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Типы и различия краткосрочных кредитов

Москва, 02.03.2019
Основное различие между краткосрочными и долгосрочными кредитами заключается в сроках погашения. Первые выдаются на срок до одного года, вторые – на более продолжительный период.
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Все существующие краткосрочные кредиты https://www.connect.lv/bistrij-kredit/ можно классифицировать на два вида:

  • Стандартное кредитование. В этом случае клиент предоставляет банку полный пакет документов для проведения тщательной оценки своей надежности и кредитоспособности. Продолжительность данной процедуры составляет от двух до пяти рабочих дней.
  • Экспресс-кредитование. В этом случае клиент получает запрашиваемую сумму в предельно сжатые сроки (до пятнадцати минут), но платит очень высокие проценты по кредиту.

Существуют разные формы краткосрочных кредитов. В число наиболее популярных форм входят следующие:

  • Краткосрочные кредиты для юрлиц и физлиц, позволяющие быстро решить финансовые проблемы разного характера.
  • Овердрафт. Это наиболее распространенная форма краткосрочного кредитования как в зарубежных странах, так и в России. Такая услуга оказывается как организациям, так и частным лицам. Овердрафт – это кредитный лимит, в рамках которого клиент может оплачивать свои расходы. Другими словами, клиент тратит больше денег. чем имеется на его счете, но только до определенного предела, установленного банковским учреждением. Разумеется, на сумму превышения расходов над собственными средствами клиента банковская организация начисляет проценты. Обычно в этих целях используется среднерыночная ставка, так что клиенты пользуются данной услугой без значительных финансовых потерь.
  • Кредитная карта. Это достаточно популярная форма кредитования. Зачастую она предоставляется банками своим клиентам автоматически либо прикрепляется к зарплатной карте. Финансовые организации при выпуске кредитных карт принимают во внимание платежеспособность и кредитную историю своих клиентов. Использовать такую карту можно в любое время в течение ее срока действия. Дополнительное удобство кредитной карты заключается в наличии льготного периода. Обычно его продолжительность составляет примерно пятьдесят дней. Этот срок предоставляется клиенту для обеспечения возможности вернуть израсходованную сумму денег на карту и не выплачивать проценты по использованному кредиту. Если клиент не сумел вернуть заемные денежные средства до окончания льготного периода, то банковское учреждение определяет минимальные платежи для ежемесячного пополнения клиентом своего счета. Немаловажное удобство кредитной карты заключается в возобновляемости лимита предоставляемых банком заемных средств. Это означает, что если воспользоваться заемными денежными средствами однократно и своевременно вернуть их на карту, то они вновь становятся доступными для заемщика.
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