Виды и особенности индикаторов уровней сопротивления и поддержки

В этих целях применяются технические индикаторы поддержки и сопротивления, которые позволяют устанавливать уровни сопротивления и поддержки. Они обеспечивают трейдеру целый ряд преимуществ, включая следующие:

Независимый взгляд – технические индикаторы позволяют оценить свои уровни сопротивления и поддержки со стороны, сопоставить их с результатами работы автоматических систем, найти ошибки.

Экономия времени, достигаемая за счет уменьшения расходования сил на построение линий своими силами.

Точный математический расчет – можно быстро определить уровни и показатели, не используемые при ручной работе.

Главный изъян любых индикаторов состоит в нехватке гибкости, поскольку они рассчитывают все в границах определенных параметров и не подстраиваются под текущую рыночную конъюнктуру. По этой причине использовать их следует разумно, такой подход позволит свести данный изъян к нулю.

Количество технических индикаторов, которые формируют уровни сопротивления и поддержки, достаточно велико. В число наиболее популярных индикаторов входят следующие: