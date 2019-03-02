Виды и особенности индикаторов уровней сопротивления и поддержки

В этих целях применяются технические индикаторы поддержки и сопротивления, которые позволяют устанавливать уровни сопротивления и поддержки. Они обеспечивают трейдеру целый ряд преимуществ, включая следующие:
- Независимый взгляд – технические индикаторы позволяют оценить свои уровни сопротивления и поддержки со стороны, сопоставить их с результатами работы автоматических систем, найти ошибки.
- Экономия времени, достигаемая за счет уменьшения расходования сил на построение линий своими силами.
- Точный математический расчет – можно быстро определить уровни и показатели, не используемые при ручной работе.
Главный изъян любых индикаторов состоит в нехватке гибкости, поскольку они рассчитывают все в границах определенных параметров и не подстраиваются под текущую рыночную конъюнктуру. По этой причине использовать их следует разумно, такой подход позволит свести данный изъян к нулю.
Количество технических индикаторов, которые формируют уровни сопротивления и поддержки, достаточно велико. В число наиболее популярных индикаторов входят следующие:
- Индикаторы, которые строят зоны сопротивления и поддержки. Все знают, что уровень, как правило, представляет собой не точную цену, а показываемую на графике зону.
- Системы, которые формируют классические уровни на основании экстремумов. Этот способ построения характеризуется наибольшей надежностью и завоевал наибольшую популярность среди опытных трейдеров. Количество разновидностей таких индикаторов велико, но многие из них формируются неточно, так как определение таких уровней происходит на основании субъективных оценок.
- Индикаторы, которые работают на основании теорий, разработанных Ганном, Мюрреем, Фибоначчи. Они базируются на детально проработанных математических теориях. Количество различных индикаторов для теории, созданной, Фибоначчи исчисляется сотнями, для теорий, созданных Ганном и Мюрреем оно значительно меньше.
- Индикаторы, которые формируют точки разворота. Они применяют при расчетах формулы, основанные на экстремумах предшествующего дня. Формирование уровней сопротивления и поддержки на основании данной теории в автоматическом режиме не вызывает особых сложностей, поскольку они жестко формализованы и не носят субъективного характера.
- Торговые системы с алертом. Существует колоссальное число подобных находок, но с уровнями они обычно не имеют никакой связи.