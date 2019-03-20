Ради повышения зарплаты госслужащих начнут сокращать их численность

Как заявила первый замминистра финансов РФ Татьяна Нестеренко, с 2020 года в России начнутся масштабные изменения в государственном аппарате, которые коснутся практически всех чиновников страны. В частности, эти изменения предполагают увеличение заработной платы, но для этого придется уменьшить количество занятых на подобных должностях.



"Такой вопрос поставлен и будет решен в следующем году: 5% территориальные органы со следующего года (сокращение численности сотрудников ФОИВ), а через год еще 10%. Итого за два года территориальные органы - 15% (сокращение). Центральный аппарат - 10%", - сказала она, выступая на коллегии Казначейства во вторник. "Мы не можем на эту большую разросшуюся систему государственного управления распространить и принять решения еще и по увеличению уровня оплаты труда. А у нас стоит такое поручение - вывести систему отплаты труда на госслужбе на конкурентный уровень", - объяснила она.



В перспективе систему госуправления ждут и более значимые изменения. "Это будет только первый шаг. Впереди будет и второй шаг - рассмотрение структуры государственного управления. Мы сейчас готовим решения правительства со стороны министерства финансов - формировать реестр полномочий и функций государственных органов. Это чрезвычайно важный информационный ресурс, который поможет выявить дублирование функций, и второе, что очень сложно будет сделать - разделить полномочия, которыми наделены те или иные органы на два направления: административно-властные и гражданско-правовые", - сообщила Татьяна Нестеренко.



Начало реформам последних лет положил знаменитый указ президента РФ от N 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», напоминает руководитель департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ, д.ю.н. Гульнара Ручкина. Начиная с 2000 года, несмотря на все проводимые реформы государственной службы, численность государственных служащих росло как на федеральном, так и на региональном уровнях государственной власти. То есть по факту реального сокращения госслужащих не происходит, напротив, происходит расширение бюрократического аппарата. На смену одним публичным структурам приходят другие.



Государственное управление постоянно развивается в сторону не сужения, а расширения полномочий, констатирует эксперт. Причиной тому является, в том числе усложнение системы госуправления, влекущее расширение полномочий публичной власти. Сокращение численности госслужащих - процесс субъективный, обусловленный стремлением сэкономить денежные средства на госаппарате. А содержание управления - процесс объективный и его невозможно сократить сокращением численности чиновников.



В среднем по России на 32 работающих приходится один государственный служащий. Количество чиновников (работники государственных органов и органов местного самоуправления по всем ветвям власти и уровням управления ) в России на 1 января 2018 года составило 2 172 900 человек. Такие сведения предоставлены Росстатом в начале 2018 года.



Если сравнивать с 2000 годом, количество чиновников увеличилось на 1 млн человек, приводит данные Гульнара Ручкина. Необходимо учитывать, добавляет она, что численность территориальных органов МВД стала включаться в статистику только с 2014 года. Максимальное количество госслужащих федерального уровня зафиксирован МИД - 3236, Минобороны - 2753, Минэкономразвития – 1710, Государственная дума -1796, администрация президента -1746, аппарат правительства -1437, Минфин – 1334.



Но понятно, что с нашими экономическими показателями изыскать дополнительные средства на реализацию задач по увеличению зарплат госслужащим, поставленных президентом, средств нет, а ставить систему повышения оплаты труда служащих на регулярную основу – тем более, говорит руководитель направления HR Consulting юридической компании «Прифинанс» Елена Сидоренко. Будет замечательно, если окажутся выделены средства на автоматизацию процессов, на повышение профессионального уровня служащих, а как следствие повышение производительности труда.



Сокращенные служащие выйдут на рынок труда, уверена эксперт. По закону они все могут встать на учет в центрах занятости и получать пособие. Кстати, центры занятости сейчас предлагают переобучение. Кто-то найдет работу в коммерческой отрасли сразу, кому-то придется пройти дополнительное обучение.



Вопросом остается то, насколько грамотно подойдут к сокращению количества служащих. Эта процедура, полагает Елена Сидоренко, может быть мотивационным инструментом, если применяется грамотно, на основании объективной оценки, и основной целью его применения является оставить в штате работников с хорошими показателями трудовой деятельности, постоянно повышающих свою квалификацию и т.д. Иногда качественные изменения профиля сотрудников можно инициировать только такими методами. Целью повышения производительности труда через автоматизацию бизнес-процессов, внедрения электронного документооборота, внедрения новых технологий всегда связано с повышением требований к квалификации работников.



Пока же вряд ли будет известно заранее, какие будут сокращать позиции, продолжает тему шеф-аналитик ГК ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. Схематично очерчено - возможно, но скорее встанет вопрос оценки квалификации каждой конкретной "единицы". Личные симпатии роль играть могут, но как минимум формальным критерием, кто из чиновников останется - конечно, должна быть эффективность, то есть в сухом остатке скорость и качество работы. Поэтому стимул "чтобы не уволили", в данном случае, лучше всяких KPI и премий заставит, держась за своё рабочее место, а значит и за свой стабильный доход, добросовестнее относиться к делу и заботиться, чтобы меньше было и нареканий от начальства, и жалоб населения конкретно на то, как именно ты решаешь конкретный вопрос.



Повышение окладов может пройти неравномерно: не обязательно всем под одну гребёнку на 10%, полагает Пётр Пушкарёв. Но повышение зарплат, конечно, будет заметным, а не на 2%, как у пенсионеров, ведь общая сумма фондов оплаты труда не уменьшается, и деньги сокращаемых так или иначе распределят на остающихся. Да и иначе просто нету смысла данную реформу затевать. Смысл её - прежде всего не в экономии средств, а в том, чтобы наиболее способные кадры из числа чиновников низового, среднего звена не разбегались, чтобы у них было меньше стимулов подыскивать себе работу в частном секторе, где стабильности может быть и меньше, но зато зарплаты, конечно же, более конкурентные. А для этого и цифры в ведомостях на госслужбе обязательно должны быть выше средних зарплат по региону. Надо, чтобы в чиновники шли ведь не те, кого больше никуда не взяли, а чтобы там оставались действительно эффективные работники, способные принести обществу пользу, а не прикормившиеся и не имеющие уважения к другим людям граждане, которых взяли на должность по знакомству или же случайно.



Всем, кто останется на государственной службе, то есть подтвердившим свою профпригодность, будут повышены по замыслу оклады, при этом сокращена до 40% доля премии - и это правильно, чиновники тоже люди, цены-то растут для всех, говорит аналитик. Многим так называемым "рядовым" чиновникам, зарплата которых на самом деле не такая уж и высокая, как правило - в массе это даст гарантии, что государство их не бросает. И это не значит, что у них не будет стимула "биться" за оставшиеся 40% возможных премиальных, выполняя положенные нормативы эффективности.



На самом деле, считает Пётр Пушкарёв, повышение зарплаты госслужащим может быть и не решит в корне проблему крупных откатов, то есть проблему коррупции на действительно высоком уровне - но как минимум может заметно снизить искушения у чиновником низового и среднего звена скатываться к рутинным и ежедневным поборам. Это поможет если не убрать, то сильно снизить мелкую коррупционную составляющую, когда посетителям намекают, что не плохо бы "отстегнуть" за решение достаточно простых вопросов, но которые конкретный чиновник может решить быстро, а может бесконечно дело затягивать.



«Человек слаб, и понятно, что когда он оказывается на должности, где от него хотя бы немного что-то зависит, а легальный его должностной оклад от государства даже вместе с премией не успевает при этом за фактической инфляцией, за ценами на самые обычные товары в магазинах, то искушение злоупотребить ради благосостояния своей семьи появляется даже у совестливых», – говорит эксперт.



Хотя и для высоко сидящих управленцев тема тоже актуальна, добавляет Пётр Пушкарёв. Люди, которые по факту много что решают, должны получать достойные своих должностей деньги, как бы многие этому ни завидовали: такие управленцы должны видеть и понимать, что государство по крайней мере даёт им все возможности обеспечивать себя честно, а не обкрадывать бизнес.