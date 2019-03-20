Большой сюрприз: курс доллара рухнул к рублю на новостях из США

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Курс доллара перешел к резкому снижению к основным валютам на фоне итогов заседания ФРС.

Индекс доллара падает на 0,38% после публикации релиза Федрезерва. Курс доллара при этом пробил психологическую отметку - 64 рубля - 63,81 рубля (минус 58 копеек).

ФРС удивил рынки чрезмерно мягкой позицией - сохранив ставку на прежнем уровне регулятор не сделал "точечный" прогноз о ее повышении в этом году.

Аналитики ожидали более нейтральных решений ФРС - прогнозировалось как минимум одно повышение ставки в этом году.