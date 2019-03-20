Эксперты составили список самых счастливых стран мира

Эксперты UN Sustainable Development Solutions Network, The Earth Institute опубликовали ежегодный доклад World Happiness Report, в котором назвали самые счастливые страны мира. Для этого они оценили уровень и продолжительность жизни, социальную поддержку, борьбу с коррупцией и другие важные показатели в 156 странах планеты.

В итоге этот престижный рейтинг уже второй год подряд возглавила Финляндия. На втором месте Дания. В тройке лидеров также Норвегия. Кроме того, в список самых счастливых стран мира вошли Исландия, Голландия, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Канада и Австрия, передаёт РИА Новости.

А вот Германия (16 место), Великобритания (17), США (19), Франция (24) и Саудовская Аравия (28), которые ранее также регулярно попадали в число лидеров этого рейтинга, на сей раз из ТОП-10 выпали. Значительно сдала свои позиции и России, которая за год опустилась с 59 на 68 место. При этом самыми несчастливыми странами мира в 2019 году стали Малави (150 место), Йемен (151), Руанда (152), Танзания (153), Афганистан (154), ЦАР (155 место) и Южный Судан (156).