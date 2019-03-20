Forbes опубликовал рейтинг самых надежных банков России

Эксперты американского финансово-экономического журнала Forbes составили рейтинг 100 самых надёжных банков России 2019 года.

Возглавил список «ЮниКредит Банк», далее следуют Райффайзенбанк и Росбанк. При этом, как отмечают аналитики издания, самые надёжные участники рейтинга – это либо крупнейшие кредитные организации страны, либо «дочки» иностранных банков. Так, на четвертом месте Сбербанк. В ТОП-10 также вошли ВТБ, Ситибанк, «ИНГ банк (Евразия)», «Нордеа», «Эйч-эс-би-си банк» и «Креди Агриколь», передаёт РИА Новости.

Близко к десятке самых надёжных кредитных организаций России также расположились Альфа-банк, Россельхозбанк и Газпромбанк.

Наша справка

«ЮниКредит Банк» – советский и российский коммерческий банк, один из крупнейших в стране. Головной офис находится в Москве. Основан в 1989 году. Первыми акционерами банка являлись Внешэкономбанк СССР (20 %), Промстройбанк СССР (10 %), Сбербанк СССР (10 %), а также пять международных банков (Bayerische Vereinsbank AG, Creditanstalt-Bankverein, Banka Commerciale Italiana, Credit Lyonnais и Kansalis-Osaki-Pankk), каждому из которых принадлежало по 12 %.

Первым среди российских негосударственных банков начал операции на международных финансовых рынках. В мае 2013 года банк объединил сеть собственных банкоматов с сетью банкоматов Райффайзенбанка. В сентябре 2014 года получил своё современное название.