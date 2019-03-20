Франция и Италия намерены блокировать отсрочку брексита

Франция и Италия готовы заблокировать продление выхода Британии из ЕС, в случае отсутствия гарантий со стороны руководства объединения в том, что отсрочка обеспечит организованный процесс брексита. Новость передает Reuters, ссылаясь на европейский дипломатический источник.

СМИ уточняет, что уже есть принципиальная договоренность Парижа и Рима по совместным действиям в данном вопросе.

«Франция и Италия готовы заблокировать на саммите ЕС продление сроков брексита, в случае отсутствия гарантий, что решение позволит обеспечить подписание Великобританией соглашения с Евросоюзом и упорядоченный выход», — рассказал источник агентства.

Ранее, СМИ распространили информацию о письме премьер-министра Великобритании Терезы Мэй главе ЕС Дональду Туску, в котором она намерена просить продление процесса выхода Британии из состава ЕС до 30 июня. Напомним, первоначально сроки брексита ограничивались 29 марта.

В этой связи Мишель Барнье, поверенный в делах брексит от ЕС, потребовал от Терезы Мэй четких объяснений по данной отсрочке.