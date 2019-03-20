Киев обвинил Россию в срыве работы главного метро Украины

Метро Киева затормозило в своем развитии из-за России, заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире NewsOne.

Он рассказал, в частности, что столичное украинское метро лишь один раз за всю историю своего существования останавливало свою работу. Произошло это в период с 18 по 20 февраля 2014 года, в дни, так называемого майдана, напомнил Порошенко.

По его словам именно тогда, началась «российская агрессия», которая самым пагубным образом сказалась на работе киевского метро.

«Конечно, российская агрессия затормозила планы развития киевского метро», - пожаловался Порошенко, поскольку, по его словам, только за 2014 год правоохранительные органы Украины получили 200 сообщений о минировании городского метрополитена.

Глава Украины при этом сообщил, что «все попытки агрессора» провалились и Киев научился противостоять подобным выпадам.

«Попытки парализовать работу метро и жизнь города точно провалились. Мы научились противостоять агрессии и на поле боя, и в Киеве», - рассказал Порошенко.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел госпереворот, в ходе которого был смещен действующий президент, а ряд областей, как то Донбасс, Крым и Луганская область, отказались находиться под юрисдикцией новой власти Киева.

Крым большинством голосов жителей полуострова вернулся в состав РФ, Донбасс и Луганская область провозгласили себя независимыми от Киева государствами - ДНР и ЛНР.