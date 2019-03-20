Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости из США

Алексей Павлишак/ТАСС

Курс доллара перешел к резкому снижению к рублю после публикации релиза по итогам заседания ФРС.

Курс доллара снижается на 64 копейки к 22.09 мск - до 63,75 - минимумов с августа 2018 года.

ФРС по итогам заседания в среду сохранил ставку на прежнем уровне, при этом в своем "точечном" прогнозе отказался от ее повышения.

Индекс доллара после этого обвалился на 0,63% - до 95,78 пункта.

Это решение стало неожиданным для рынков - ожидалось, что федрезерв оставит место для как минимум одного повышения ставки в этом году.