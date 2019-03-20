Министр обороны Шойгу доставил Башару Асаду послание от президента Путина

Глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу, находящийся в данный момент с визитом в Сирии, передал главе Сирии послание от президента России Владимира Путина. Содержание документа не раскрывается.

Также министр обороны совершил полет над территорией Сирии, во время которого самолет чиновника сопровождали истребители Су-35С с авиабазы Хмеймим. Видео полета главы военного ведомства Сергея Шойгу опубликовано на странице Минообороны в Facebook.

В ходе встречи с главой САР Башаром Асадом в Дамаске стороны обсудили ряд международных вопросов, среди которых борьба с терроризмом, обеспечение безопасности на Ближнем Востоке и проблемы постконфликтного урегулирования.

Как сообщают дипломатические источники в России, практика передачи личных посланий в дипломатии особо применима в зонах военных действий, в целях предотвращения любой утечки информации.