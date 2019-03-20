Россия меняет правила поставки нефти в Белоруссию

20 марта Госдума РФ планирует ратифицировать Протокол об изменениях в соглашение с Белоруссией по поставкам нефти и нефтепродуктов, а это значит, что полностью изменятся правила поставки данного сырья Минску. Представит новый документ замминистра энергетики РФ Анастасия Бондаренко.

Уточняется, что новый протокол, подписанный в октябре 2018 года, устанавливает запрет экспорта нефти, которая поставляется в Белоруссию из РФ, в другие страны. Также документ устанавливает процедуры по согласованию индикативных балансов и протоколов, в отсутствии которых до начала следующего года, поставки останутся на уровне предыдущего года.

«Протокол определяет ограничения при применении временного периодического таможенного декларирования при экспорте нефтепродуктов из России в Белоруссию», - говорится в пояснительной записке к документу.

Также документ предоставляет возможность получить временную декларацию при экспорте нефтепродуктов из РФ трубопроводным транспортом.

Авторы документа сообщают, что до подписания Протокола у России были планы прервать беспошлинные поставки нефтепродуктов в Белоруссию, объясняя это тем, что Минск полностью обеспечивает себя данным сырьем благодаря переработке российской нефти.