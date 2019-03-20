Ни одна страна в Европе не поддержала Вашингтон

Боевые действия против Huawei Technologies Co. США начали летом 2018 года. Они начали обрабатывать европейских союзников и уговаривать их не подпускать китайцев к созданию мобильных сетей пятого поколения (5G). Американцев поддержали Австралия и Новая Зеландия. Ободренные поддержкой они отправили в Европу специальных эмиссаров разъяснять, что Huawei «работает» на китайское правительство и шпионит при помощи своего оборудования.

В Госдепе пребывали в полной уверенности, что Европа, которая относиться к Китаю ненамного лучше Америки, поддержит их борьбу с телекоммуникационным гигантом из КНР. Однако к предложениям, просьбам и наконец требованиям Вашингтона в Старом Свете отнеслись холодно. Несмотря на угрозы США не делиться с союзниками секретной информацией и не размещать американские войска в странах, сотрудничающих с Huawei, особыми успехами эмиссары Майка Помпео похвалиться не могут. По крайней мере, пока ни одна европейская страна не вняла настоятельным советам «большого брата» и не запретила китайцам участвовать в создании на их территории сетей 5G.

С одной стороны, европейцы просят американцев представить доказательства шпионской деятельности Huawei, которых у Вашингтона нет, а с другой, они и сами побаиваются напористых китайцев и опасаются за безопасность данных. Все европейские страны провели собственные расследования на предмет шпионской деятельности Huawei. В одних странах они уже закончились, в других еще продолжаются, но уже сейчас очевидно, что опасения США не подтвердились.

Как обычно, у прагматичных европейцев верх взяли экономические соображения. Huawei, во-первых, является очевидным лидером в телекоммуникационном секторе, а во-вторых, его оборудование не только очень качественное, но и стоит существенно дешевле американских аналогов. Кстати, никто не сомневается, что также как в случае с газопроводом «Северный поток 2», американцами движет не забота о безопасности европейских союзников, а экономические соображения. Как нетрудно догадаться, закрыв европейский рынок 5G для Huawei, они наверняка рассчитывают сами его захватить несмотря на то, что строительство сетей пятого поколения китайцами будет намного дешевле и быстрее.

Кое-кто в Европе, кстати, сомневается в благонадежности одного из американских конкурентов Huawei - Cisco Systems Inc. после того, как Эдвард Сноуден рассказал, что Агентство Национальной Безопасности (NSA) использует для сбора информации сделанное в США телекомовское оборудование.

«Я не верю в две вещи,- заявила вчера канцлер Меркель на конференции в Берлине.- Во-первых, в публичное обсуждение столь щекотливых вопросов, касающихся безопасности, а во-вторых, в полный запрет компании исключительно по географическому признаку, только потому что она из какой-то определенной страны».

Даже в Великобритании, всегда и во всем поддерживающей Вашингтон, недвусмысленно намекнули, что запрет Huawei маловероятен.

Из крупных европейских стран больше всего в Белом доме и Госдепе, наверное, разочарованы Италией. 22 марта в Риме состоится подписание предварительного соглашения об участии Италии в китайском проекте «Один пояс, один путь». И хотя правительство Италии пообещало не подписывать никаких соглашений относительно Huawei, которого Пекин, естественно, полностью поддерживает, маловероятно, что Си Цзиньпин, отправляющийся завтра в пятидневное европейское турне, в ходе которого он, кроме Италии, посетит Францию и Монако, не затронет проблему китайской компании на переговорах в Риме.

Показательна, как всегда, прагматичная позиция Германии. Немцы не намерены запрещать Huawei. В Берлине собираются ужесточить правила безопасности для всех компаний независимо от стран, которые они представляют. Примерно, такую же позицию занимает и Париж, который очень настороженно относится к Поднебесной.

Несмотря на сильнейшее давление Huawei не собирается сдаваться. В первые два месяца 2019 года суммарная выручка китайской компании выросла более чем на треть по сравнению с январем-февралем 2018 г., а продажи смартфонов в Германии с начала года удвоились.

«Неизвестно, каким будет следующий ход США,- прокомментировал ситуацию директор телекомовской консалтинговой компании Northstream Бенгт Нордстрём,- так что эта война еще не закончилась. Но какие бы потери Huawei ни понес в Европе, он все компенсирует в Китае».