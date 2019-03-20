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Ни одна страна в Европе не поддержала Вашингтон

Москва, 20.03.2019
Несмотря на давление Вашингтона ни одна страна в Европе не отказалась от сотрудничества с Huawei. Пока только австралийцы запретили Huawei создавать 5G сети
#Мир
  • Ни одна страна в Европе не поддержала Вашингтон

Лян Хуа (слева) председатель совета директоров Huawei, Эрика Ли (справа), президент Huawei Technologies Canada

Zuma\TASS

Боевые действия против Huawei Technologies Co. США начали летом 2018 года. Они начали обрабатывать европейских союзников и уговаривать их не подпускать китайцев к созданию мобильных сетей пятого поколения (5G). Американцев поддержали Австралия и Новая Зеландия. Ободренные поддержкой они отправили в Европу специальных эмиссаров разъяснять, что Huawei «работает» на китайское правительство и шпионит при помощи своего оборудования.

В Госдепе пребывали в полной уверенности, что Европа, которая относиться к Китаю ненамного лучше Америки, поддержит их борьбу с телекоммуникационным гигантом из КНР. Однако к предложениям, просьбам и наконец требованиям Вашингтона в Старом Свете отнеслись холодно. Несмотря на угрозы США не делиться с союзниками секретной информацией и не размещать американские войска в странах, сотрудничающих с Huawei, особыми успехами эмиссары Майка Помпео похвалиться не могут. По крайней мере, пока ни одна европейская страна не вняла настоятельным советам «большого брата» и не запретила китайцам участвовать в создании на их территории сетей 5G.

С одной стороны, европейцы просят американцев представить доказательства шпионской деятельности Huawei, которых у Вашингтона нет, а с другой, они и сами побаиваются напористых китайцев и опасаются за безопасность данных. Все европейские страны провели собственные расследования на предмет шпионской деятельности Huawei. В одних странах они уже закончились, в других еще продолжаются, но уже сейчас очевидно, что опасения США не подтвердились.

Как обычно, у прагматичных европейцев верх взяли экономические соображения. Huawei, во-первых, является очевидным лидером в телекоммуникационном секторе, а во-вторых, его оборудование не только очень качественное, но и стоит существенно дешевле американских аналогов. Кстати, никто не сомневается, что также как в случае с газопроводом «Северный поток 2», американцами движет не забота о безопасности европейских союзников, а экономические соображения. Как нетрудно догадаться, закрыв европейский рынок 5G для Huawei, они наверняка рассчитывают сами его захватить несмотря на то, что строительство сетей пятого поколения китайцами будет намного дешевле и быстрее.

Кое-кто в Европе, кстати, сомневается в благонадежности одного из американских конкурентов Huawei - Cisco Systems Inc. после того, как Эдвард Сноуден рассказал, что Агентство Национальной Безопасности (NSA) использует для сбора информации сделанное в США телекомовское оборудование.

«Я не верю в две вещи,- заявила вчера канцлер Меркель на конференции в Берлине.- Во-первых, в публичное обсуждение столь щекотливых вопросов, касающихся безопасности, а во-вторых, в полный запрет компании исключительно по географическому признаку, только потому что она из какой-то определенной страны».

Даже в Великобритании, всегда и во всем поддерживающей Вашингтон, недвусмысленно намекнули, что запрет Huawei маловероятен.

Из крупных европейских стран больше всего в Белом доме и Госдепе, наверное, разочарованы Италией. 22 марта в Риме состоится подписание предварительного соглашения об участии Италии в китайском проекте «Один пояс, один путь». И хотя правительство Италии пообещало не подписывать никаких соглашений относительно Huawei, которого Пекин, естественно, полностью поддерживает, маловероятно, что Си Цзиньпин, отправляющийся завтра в пятидневное европейское турне, в ходе которого он, кроме Италии, посетит Францию и Монако, не затронет проблему китайской компании на переговорах в Риме.

Показательна, как всегда, прагматичная позиция Германии. Немцы не намерены запрещать Huawei. В Берлине собираются ужесточить правила безопасности для всех компаний независимо от стран, которые они представляют. Примерно, такую же позицию занимает и Париж, который очень настороженно относится к Поднебесной.

Несмотря на сильнейшее давление Huawei не собирается сдаваться. В первые два месяца 2019 года суммарная выручка китайской компании выросла более чем на треть по сравнению с январем-февралем 2018 г., а продажи смартфонов в Германии с начала года удвоились.

«Неизвестно, каким будет следующий ход США,- прокомментировал ситуацию директор телекомовской консалтинговой компании Northstream Бенгт Нордстрём,- так что эта война еще не закончилась. Но какие бы потери Huawei ни понес в Европе, он все компенсирует в Китае».

 

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