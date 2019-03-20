США тянут Бразилию в НАТО

США серьезно относятся к возможности присоединения Бразилии к НАТО, сообщил американский президент Дональд Трамп на встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. По крайней мере, США могут предоставить этой южноамериканской стране схожий статус.

«Мы очень, очень серьезно рассматриваем это, будь то НАТО или что-то другое, что связано с союзом», — поделился Трамп со своим бразильским коллегой, с которым глава США также намерен обсудить возможную военную операцию против Венесуэлы.

«Думаю, что могу говорить за обе страны: все варианты рассматриваются в отношении Венесуэлы», — сказал Трамп, который на дополнительные вопросы про участие Бразилии в военных действиях, сообщил, что президенты «собираются обсудить это сегодня».

В свою очередь, в Москве внимательно изучают, что действительно было сказано Трампом относительно возможного членства Бразилии в НАТО, сообщал замминистра внутренних дел России Сергей Рябков.