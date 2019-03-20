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Прогноз погоды на 14 дней: Гидрометцентр предупреждает о ледяном дожде

Москва, 20.03.2019

Новый прогноз погоды на ближайшие 14 дней, о котором рассказали специалисты Гидрометцентра, обещает жителям Европейской части России очередное похолодание, которое вновь отодвинет наступление климатической весны. Согласно новостям от синоптиков, борьба холодного фронта, пришедшего из Скандинавии с тёплым циклоном из Атлантики, приведёт к выпадению осадков в большинстве регионов страны, а также к понижению температурных показателей.

Так, в Новосибирске погода днём будет от нуля до минус 7, в ночные часы до минус 11, ожидается выпадение осадков в виде дождя и снега. В Магнитогорске и Челябинске – сильный ветер, снег и от плюс 3 до минус 5 – днём, до минус 8-10 – ночью. Метель, снежный шквал и похолодание ожидает жителей Поволжья. В частности, в Самаре по прогнозу Гидрометцентра, в предстоящие 14 дней будет минус 2-4. В Нижнем Новгороде – также пасмурно, ветрено и большая вероятность выпадения осадков.

По прогнозу погоды на Кубани и в Ставрополье в конце марта дождей почти не будет, а яркое солнце нагреет воздух до плюс 18. Зато начало апреля ознаменуется усилением ветра и почти ежедневными осадками. При этом столбики термометров опустятся до плюс 11. Такая же погода в ближайшее 14 дней ожидается в Чечне, Дагестане и Ингушетии с той лишь разницей, что дожди здесь будут идти не только в начале апреля, но и в конце первого весеннего месяца.

В Санкт-Петербурге солнечных дней почти не будет. Сырая погода, периодическое выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега, северный ветер и дневная температура в переделах плюс 2-5.

Прогноз погоды в Москве на 14 дней

Прогноз погоды в Москве на 14 дней также не самый благоприятный. Синоптики обещают в регионе усиление ветра со шквалами до 16 метров в секунду. При этом при ночных заморозках до минус 6-8 возможен не только снег, но и ледяной дождь, который прогнозирует в ночь на 2 апреля.

По приметам на 2 апреля судили о погоде на ближайшие дни и даже месяцы. В народном календаре дата получила название Фотинья Колодезница. Считалось, что если на Фотинью птицы гнезда на солнечной стороне вьют – лето будет холодным; дождь пошёл – по осени грибов будет много; днём жарко, а ночью холодно – ближайшие дни погожими будут; если кошка клубком сворачивается и нос прячет – жди похолодание; синие облака по небу плывут – к теплу и дождю.

Сны на 2 апреля никому нельзя рассказывать. Они скоро исполнятся. Людям, родившимся 2 апреля, следует носить александрит.

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