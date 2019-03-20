Путин назначил нового главу Калмыкии

Глава Калмыкии Алексей Орлов, возглавлявший регион с 2010 года, подал в отставку, которую принял президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА «Новости», со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

К настоящему моменту известно, что назначен новый глава Республики Бату Хасиков, который пока остается в статусе исполняющего обязанности.

«Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы Республики Калмыкия Хасикова Бату Сергеевича», — рассказал агентству Песков. Он добавил, что указ вступил в силу со дня подписания.

Также сегодня президент принял досрочную отставку главы Алтайского края Александра Бердникова, вместо которого назначен Олег Хорохордин, как временно исполняющий обязанности губернатора.

Сообщается, что выборы новых глав регионов состоятся 8 сентября, в единый день голосования.