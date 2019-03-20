Путин сделал важно заявление о смене власти в Казахстане

Глава российского государства Владимир Путин сделал важное заявление о смене власти в Казахстане. По его словам, он очень надеется на преемственность в этой стране после отставки Нурсултана Назарбаева.

«Выражаем надежду, что преемственность в Казахстане будет обеспечена» - цитирует Путина РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что Россия будет делать всё, чтобы поддерживать на должном уровне сотрудничество с этой страной, которая является нашим важнейшим стратегическим партнёром в регионе. Путин также напомнил, что именно Назарбаев являетм одним из инициаторов продвинутой интеграции между РФ и Казахстаном.

«Нурсултан Абишевич один из авторов, если не сказать автор, ЕврАзЭс - проекта, который успешно развивается, благодаря в том числе его непосредственной поддержке и его участию в этой работе», – резюмировал Путин, добавив, что Россия будет делать все, чтобы все эти процессы поддерживать и в дальнейшем.

Напомним, 19 марта многолетний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке. Уже 20 марта Касым-Жормат Токаев, который ранее возглавлял сенат парламента Казахстана, принял присягу и вступил в должность главы государства. В свою очередь дочь лидера нации Дарига Назарбаева единогласно была избрана главой сената парламента республики.