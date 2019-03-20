Курс доллара пошел на разворот

Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС

Курс доллара в среду перешел к росту к основным валютам после трехдневного падения на фоне новых опасений по поводу перспектив торговых переговоров США и Китая.

Индекс доллара вырос к 8.20 мск на 0,1% до 96,454, после достижения самого низкого уровня с 1 марта - 96,291 на ночных торгах.

Курс доллара при этом нейтрально торговался к рублю во вторник - плюс 2 копейки к закрытию сессии - 64,38 рубля, евро прибавил 10 копеек - 73,08 рубля.

Индекс доллара потерял 1,3% от трехмесячного максимума 97,71, достигнутого 7 марта, на фоне ожиданий подтверждения мягкой политики ФРС на заседании, которое завершится сегодня.

Возможно, эти ожидания уже в достаточной мере учтены в курсе доллара и если ФРС ничем не удивит инвесторов американская валюта начнет корректироваться в ближайшие дни.