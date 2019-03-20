Сбербанк запустит услугу снятия наличных с карт в кассе магазина

В самое ближайшее время Сбербанк запустит новую услугу – дополнительное снятие наличных в кассе магазина вместе с покупкой по карте. Это услуга будет доступна уже с июля 2019 года в магазинах малого и среднего бизнеса, а с сентября того же года –во всех крупных торговых сетях РФ, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на пресс-службу кредитной организации, снять наличные с карты при безналичной оплате покупки можно будет в размере до 5 тыс. руб. за операцию. При этом отмечается, что при безналичной оплате на кассе магазина кассир введёт общую сумму с учётом снятия наличности. Клиенту же останется только подтвердить операцию, набрав ПИН-код.

Общая сумма будет одобрена в рамках одной операции и списана с карты клиента. Уже известно, что новой услугой смогут воспользоваться держатели карт Visa и Mastercard, выпущенных Сбербанком, а также держатели Mastercard любых других банков.

Таким образом, Сбербанк станет первым банком страны, который предложит магазинам розничной торговли сервис покупки с возможностью выдачи наличных на кассе. Ожидается, что это будет способствовать укреплению привычки чаще расплачиваться картой, а также привлечёт большее покупателей в торговые точки.