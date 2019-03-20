Сбережения россиян достигли рекордного уровня

Прирост вкладов населения с исключением влияния валютной переоценки в феврале составил 1,6%. В стоимостном выражении объем вкладов граждан в российских банках в феврале вырос на 0,42 трлн рублей. Исключая декабрьские показатели, которые сезонно значительно выше, февральский прирост был максимальным за последние два года, говорится в сообщении на сайте Банка России.



Также в феврале вырос совокупный портфель банковских кредитов. Займы населению увеличились на 2,6%, организациям — на 1,4%, а тенденция к девалютизации кредитования сохранилась. Изменения в порядок бухгалтерского учета для кредитных организаций, вступившие в силу в начале года, оказали влияние на структуру и величину баланса банков и будут находить отражение в динамике их финансового результата в ближайшие месяцы, свидетельствуют данные информационно-аналитического материала «О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе–феврале 2019 года».



С учетом валютной переоценки объем вкладов вырос на 1,5%, тогда как в январе объем вкладов населения снизился на 1,4%. Таким образом, за первые два месяца 2019 года объем сбережений россиян увеличился на 0,2 % против снижения на 0,2% в аналогичный период 2018 года. Регулятор подчеркнул также, что заметный рост показателя отмечается именно сейчас, причем рекорд имеет место без учета декабрьских показателей, поскольку в последнем месяце года объем вкладов значительно растет.



«Не уверен, что можно говорить об ощутимом росте», – говорит генеральный директор компании Мани Фанни Александр Шустов. Если учесть, что в январе объем вкладов населения упал на 1,4%, то, даже с учетом низкой базы, рост на 1,6%, в годовом выражении дает повышение лишь на 0,2%, что было бы нормой, если не учитывать ряд факторов. Во-первых, объясняет эксперт, мы говорим о росте без учета влияния инфляции и валютной переоценки. Если эти факторы учитывать, рост по итогам двух месяцев, скорее всего, окажется пределах статистической погрешности. И это важно понимать с учетом того, что вообще-то все условия для роста объемов вкладов со стороны кредитных организаций и ЦБ были созданы.



Регулятор с сентября 2018 года повышает ключевую ставку, а а банки повышают доходность рублевых вкладов. В феврале максимальные ставки по срочным вкладам превышали 8% годовых, тогда как всего год назад они не превышали 6,4%. Получается, делает вывод Александр Шустов, что единственное, что удалось бакам в феврале, так это вернуть объем вкладов, который был потерян в январе в связи с традиционным сезонным спадом. Кстати, январь - это "тощий" месяц для рынка срочных вкладов, поскольку именно на конец декабря и начало января приходятся сроки завершения действия договоров об их открытии.



Соответственно объемы падали и в 2018 году на 1,5%, и в 2017 - на 0,8%, и в 2016 - на 1,8%, напоминает эксперт. Но на протяжении последних трех лет в феврале рост объемов вкладов возобновлялся даже в условиях снижения ставок, а в этом году ставки растут, но должного стимулирующего эффекта этот рост не имеет. Из чего можно сделать вывод о том, что у населения, к сожалению, нет возможности формировать накопления, достаточные для реализации потенциала роста. При текущей нисходящей динамике изменения реальных располагаемых доходов, это неудивительно.



В целом говорить о перспективах существенного роста объемов вкладов в рублях до конца текущего года не приходится, полагает Александр Шустов, поскольку оснований для этого нет, равно как нет и оснований для роста сбережений населения. Положительное изменение номинальных доходов граждан практически полностью нивелируется инфляцией и ростом долговой нагрузки.



На объём и структуру сбережений влияют уровень и соотношение доходов и расходов, конъюнктура рынка финансовых инструментов, рассказывает, в свою очередь, руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. Прирост суммы вкладов в банках на 1,5% в феврале 2019 г. по сравнению с январём 2019 г. не означает, к сожалению, того, что у людей стало больше сбережений. По данным Росстата, накопления населения в феврале снизились на 0,8 трлн руб. или на 2,4% по сравнению с январём.



А прирост суммы вкладов в феврале на 0,42 трлн руб. связан во многом с тем, что за месяц до этого, в январе 2019 г., произошло значительное сокращение вкладов на 2,5%, в сумме на 0,72 трлн руб. по сравнению с декабрём, по статистике самого Банка России, объясняет эксперт. Люди тратили сбережения на праздники. И в феврале прирост вкладов сравнивался с «низкой базой» января. Кроме того, в феврале многие работники размещали во вклады полученные в январе годовые премии и бонусы. Одним словом, нельзя рассматривать февральский прирост вкладов как успех банков или как свидетельство роста накоплений и уровня жизни.



В целом же за более значительный период прирост вкладов действительно происходит, но прежде всего за счёт изменения структуры сбережений не в пользу наличных, «подматрасных» денег, уверен Марк Гойхман. Это связано во многом с увеличением процентов по вкладам. Так, например, по данным ЦБ, средние ставки по вкладам в банках на срок до 1 года составили 5,62% в декабре 2018 г., тогда как ещё в августе по мере многомесячного снижения достигали минимума в 4,98%.



Именно на такие сроки размещается основная часть вкладов – 76,2% на декабрь 2018 г. Но и ставки на период свыше 12 месяцев поднялись с августа по декабрь с 5,70% до 6,83%. Это связано, безусловно, с повышением ключевой ставки ЦБ России во второй половине года до 7,75%. Соответственно, и без того наиболее востребованный вид сбережений во вкладах увеличил свою долю в накоплениях населения в январе и феврале до 66,3% с минимального в 2018 г. октябрьского уровня 65,8% и декабрьского – 66,1%.



В связи с этим вызывает интерес возможность последующего изменения ключевой ставки ЦБ на ближайших заседаниях, полагает Марк Гойхман. Первое из них пройдёт уже 22 марта. На нём вряд ли ставка будет изменена. Но если в дальнейшем инфляция будет уменьшаться, как предполагает ЦБ и МЭР, то уже во второй половине 2019 г. регулятор может вернуться к снижению ставок. Это способно привести к приостановке роста вкладов в банках.