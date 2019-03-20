Сирийские бизнесмены между Асадом и санкциями

За восемь лет войны многие значимые фигуры покинули экономическую арену Сирии, уступив дорогу новым акторам, поставившим перед собой и своими предприятиями цель воспользоваться вакуумом, сформированным гражданской войной, и добиться влияния, получив доступ к ближайшему окружению Б. Асада. Некоторые представители окружения президента были вынуждены покинуть страну, некоторые — примкнули к оппозиции, другие — решили остаться на позиции нейтралитета, и, следовательно, лишились своего привилегированного положения в этом окружении, перестав влиять не только на процессы принятия решений, но и на экономические процессы внутри страны.

И внутренние, и внешние акторы хотели бы инвестировать в прибыльные отрасли, связанные с восстановлением Сирии, но они вынуждены столкнуться с множеством препятствий, среди которых экономические санкции. Ирония состоит в том, что акторы, имеющие возможности и средства для финансирования восстановления Сирии, не могут инвестировать в соответствующие проекты, так как это напрямую зависит от их отношений с режимом Б. Асада. Именно благодаря этим отношениям они получили возможности и финансовое положение, но в тоже время оказались под санкциями, которые ограничивают их полноценную деятельность. Так как Соединенные Штаты и Европейский союз отказываются платить по счетам, остается только ждать, смогут ли страны Залива преодолеть давление Запада, восстановить связи с Б. Асадом и начать инвестировать в восстановление Сирии.

После восьми лет ожесточенного противостояния горячая фаза гражданской войны в Сирии, видимо, близится к завершению. Идлиб является последним неосвобожденным городом. Недавно лидеры России, Ирана и Турции провели переговоры в Сочи, в ходе которых обсудили вопросы достижения мира в Сирии. Особое внимание главы государств обратили на необходимость предотвращения крупномасштабной атаки на последний оплот восставших — Идлиб. Они также затронули вопрос восстановления разрушенной войной страны. Владимир Путин призывал государства – члены ЕС к участию в восстановлении Сирии, утверждая, что это могло бы ускорить возвращение беженцев на родину. Однако его усилия не увенчались успехом, так как члены Евросоюза не желают участвовать в восстановлении Сирии, поскольку этот процесс подразумевает сотрудничество с Башаром Асадом. Арабские страны задумываются о повторном приеме Сирии в Лигу Арабских государств и продемонстрировали свой интерес к инвестированию в восстановление страны. Однако Соединенные Штаты оказывают давление на страны Залива с целью помешать восстановлению их отношений с Сирией и инвестированию в ее экономику. Таким образом, Россия, а также Китай, Иран и Индия кажутся наиболее заинтересованными в участии в восстановлении Сирии государствами и, в результате, в получении дивидендов. Бывший Специальный представитель ООН по Сирии Стефан де Мистура считает, что восстановление страны обойдется в 250 млрд долл., в то время как сирийское правительство называет цифру 400 млрд долл. В любом случае правительство не будет в состоянии профинансировать этот процесс самостоятельно, без поддержки крупных бизнесменов, зарубежных партнеров и союзников.

Каким образом гражданская война изменила экономический климат в Сирии

За восемь лет войны многие значимые фигуры покинули экономическую арену Сирии, уступив дорогу новым акторам, поставившим перед собой и своими предприятиями цель воспользоваться вакуумом, сформированным гражданской войной, и добиться влияния, получив доступ к ближайшему окружению Б. Асада. Некоторые представители окружения президента были вынуждены покинуть страну, некоторые — примкнули к оппозиции, другие — решили остаться на позиции нейтралитета, и, следовательно, лишились своего привилегированного положения в этом окружении, перестав влиять не только на процессы принятия решений, но и на экономические процессы внутри страны. Эксперт Международной кризисной группы Питер Харлинг утверждает, что война «вынудила крупные семьи покинуть страну и закрыть свой бизнес, что вызвало появление новой волны». Тем не менее многие из этих акторов и их активов попали под западные санкции, так как они имели связи с сирийским правительством и участвовали в его проектах. Результатом стало создание нового препятствия на пути восстановления Сирии, так как многие бизнесмены не имеют доступа ни к своим денежным средствам, ни к международных финансовым организациям, ТНК и поставщикам.

Экономические санкции как препятствие

Экономические санкции стали эффективным средством ограничения деятельности экономических акторов в Сирии, но это не заствило их уйти с рынка, так как они разработали методы обхода санкции. Один из методов подразумевает установление тесных отношений с правительством Сирии, основанных на системе «привилегий», в соответствии с которыми бизнесмены предоставляют правительству финансовые услуги в обмен на доступ к прибыльным проектам на территории страны. Это создает некоторые препятствия на пути восстановления САР. Насколько независимы эти бизнесмены от правительства, учитывая тот факт, что они в наибольшей степени подготовлены к участию в восстановлении страны ввиду их связей и финансовых ресурсов? С учетом того, что они сотрудничают с Б. Асадом, едва ли им удастся получить доступ к иностранному капиталу, необходимому для восстановления Сирии. Более того, действительно ли они стремятся к восстановлению инфраструктуры и повышению уровня жизни граждан? Или они предпочтут участвовать в прибыльных проектах, не в полной мере относящихся к инфраструктуре и, следовательно, не принесут пользы большей части населения. Кроме того, учитывая особенности политических и экономических процессов в Сирии, иностранным компаниям понадобится сотрудничать с сирийскими акторами, имеющими тесные связи с правительством, чтобы иметь возможность инвестировать и участвовать в проектах восстановления страны. Однако подобное сотрудничество ограничено режимом санкций. Таким образом, важно выявить подобных локальных акторов, определить их отношение к сирийскому правительству, а также рассмотреть инициативы, предпринятые ими для восстановления страны. Самых успешных и активных сегодня сирийских бизнесменов можно поделить на две группы. Первая — «старая гвардия» — это те предприниматели, которые сумели выдержать как внешнее давление, так и давление внутри страны, продолжив работать. Вторую группу называют «новой гвардией» — ее представители увидели в гражданской войне возможность получить доступ к финансово выгодным отраслям экономики.

Самые выдающиеся представители «старой гвардии»

Самым известным представителем «старой гвардии» является Рами Махлуф, который не прекращает успешную предпринимательскую деятельность, несмотря на санкции Запада. В основном это обусловлено тем, что он является двоюродным братом Б. Асада по материнской линии. Вскоре после начала войны Р. Махлуф заявил, что примется за благотворительность и не будет заниматься проектами, связанными с получением собственной выгоды. Тем не менее у него остаются тесные связи с сирийскими бизнесменами, и он активно работает в некоторых экономических сферах — телекоммуникационной (является владельцем мобильной сети «Syriatel»), импортной/экспортной, ресурсной и финансовой. Более того, империя Р. Махлуфа насчитывает несколько филиалов в странах Европы, а команда юристов создает фирмы-однодневки и фиктивные банковские счета для обхода санкций. Следовательно, даже если Р. Махлуф не участвует в проектах открыто, вполне вероятно, что он каким-либо образом извлекает выгоду посредством своих связей.

Мохаммед Хамшо — ещё один печально известный представитель «старой гвардии», который сегодня занимает пост Секретаря торговой палаты Дамаска и Секретаря Федерации торговых палат Сирии, а также является членом Народной ассамблеи Дамаска. В 2018 г. М. Хамшо посетил Тегеран и встретился с Генеральным Секретарем торговой палаты Тегерана Бахманом Эшги. В ходе встречи стороны подтвердили приверженность идее улучшения экономических отношений и подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между двумя странами в экономическом, торговом, инвестиционном и производственном секторах. Тем не менее с учетом того, что обе страны находятся под экономическими санкциями, по-прежнему сложно прогнозировать масштаб этих экономических отношений. Санкции США против М. Хамшо действуют с 2011 г., однако он сумел добиться снятия санкций ЕС в 2014 г. по причине недоказанности его связей с режимом.

Надер Калай и Халед Аль-Зубаиди — видные бизнесмены, попавшие в недавний список персональных санкций ЕС, опубликованный 21 января 2019 г. Они являются крупными акторами в инвестиционной и строительной областях. Последний из их проектов связан со строительством туристического центра «Grand Town». Сирийское правительство дало согласие на реализацию проекта сроком на 45 лет в обмен на приблизительно 20% прибыли. В Европейском Совете считают, что Н. Калай и Х. Аль-Зубаиди «извлекают прибыль благодаря режиму» или поддерживают режим посредством предпринимательской деятельности, в частности посредством участия в проекте «Grand Town».

Одним из самых крупных акторов в сфере СМИ является Мажд Слейман, также известный как «сын разведки». Его отцом был двоюродный брат Хафеза Асада. М. Слейман в настоящее время является исполнительным директором Alwaseet Group — одной из крупнейших медиакомпаний на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В возрасте 25-ти лет он уже руководил несколькими предприятиями и наладил международные связи в странах Ближнего Востока, Африки, Восточной Азии, Европы и в США. Несмотря на то, что М. Слейман работает в сфере СМИ, которая считается неприбыльной, его компании получали значительную сумму денег с британских счетов. Это вызывает вопросы и может свидетельствовать об отмывании денег сирийским режимом через британские банки, используя связи М. Слеймана.

Самые выдающиеся представители «новой гвардии»

Поскольку некоторые семьи потеряли благосклонность Б. Асада, а другие были вынуждены покинуть страну или больше не могут вести бизнес из-за экономических санкций, предприниматели нашли возможность заполнить недавно образовавшийся вакуум и наладить связи с правительством Б. Асада, предоставляя необходимые услуги. Самым заметным среди подобных представителей «новой гвардии» является Самер Фоз — крупный сирийский предприниматель, известный своей беспощадностью в бизнесе. Действительно, в 2013 г. С. Фоз был освобождён после отбывания шестимесячного срока за убийство украинского/египетского бизнесмена в Стамбуле. Деятельность С. Фоза связана со многими отраслями экономики — он выступает посредником в сделках по продаже зерна, заинтересован в совместном с правительством предприятии, связанном с проектом элитного жилищного и торгового комплекса «Marota City». Сотрудничество правительства с С. Фозом началось после того, как несколько других работающих с правительством компаний оказались неспособными продолжать свою деятельность. Более того, война нанесла серьезный удар по сельскому хозяйству Сирии, и С. Фоз объявил себя одним из немногих бизнесменов, способных стать посредником в сделках по продаже зерна. В результате ему был предоставлен доступ к торговле посредством продажи зерна. Инвестиции С. Фоза в пищевую промышленность и некоторые строительные проекты, а также предоставление финансовой и других видов помощи режиму (как, например, выделение средств в пользу службы военной безопасности) стали для него пропуском в круг ближайших сторонников Б. Асада. Примечательно, что С. Фоз сохраняет очень тесные связи с Ираном, Россией и некоторыми другими западными и арабскими странами, такими как Италия, ОАЭ и Ливан.

Еще одним новичком на бизнес-арене Сирии является Мазен Аль-Тарази. Он проживает в Кувейте и начал несколько кампаний с целью войти в круг ближайшего окружения Б. Асада. Одна из его кампаний прошла под названием «Возвращение в Сирию», в ходе нее М. Аль-Тарази пообещал обеспечить возвращение сирийцев домой. Более того, в 2014 г. он за свой счет организовал транспортировку сирийцев из Кувейта в Дамаск и обратно, чтобы те смогли принять участие в выборах президента. В 2017 г. его деятельность была признана успешной и ему предоставили лицензию на инвестирование в частную авиакомпанию Сирии, а также в другие проекты. К ним относится и сделка с Damascus Cham Holdings, связанная с инвестициями в строительство Marota City (инвестиции составили 320 млн долл.). Сирийский бизнесмен палестинского происхождения извлек выгоду из поддержки правительства Б. Асада. По сообщениям СМИ, инвестиции М. Аль-Тарази в строительство Marota City являются первым в истории Сирии случаем финансирования, когда доля инвестора в проекте больше доли государства. Эти инвестиции и нескрываемая поддержка Б. Асада стали причиной включения М. Аль-Тарази в недавно опубликованный список санкций ЕС.

Последним представителем «новой гвардии» является Самир Хассан — владелец некоторых сирийских фирм и управляющий филиалами компаний «Nokia» и «Nikon». Во времена неурожая, случившегося из-за войны, он финансово поддержал импорт продовольствия в страну, в частности поставки пшеницы, риса, сахара и чая, установив тесные связи с семьей Б. Асада. Во время гражданской войны и на волне улучшения отношений между Россией и САР С. Хассан был назначен на престижную должность председателя российско-сирийского делового совета. Финансовая поддержка, оказываемая С. Хассаном, приобретет особую важность на этапе восстановления Сирии — он будет способен поставлять материалы и продукты, необходимые для восстановления агропромышленного комплекса страны, вносящего наибольший вклад в ВВП страны.

Инвестиционные особенности сирийских бизнесменов

Бизнесмены, участвующие в проектах «Marota City» и «Grand Town» оказались под экономическими санкциями Запада. Большинство самых видных из них финансировали эти проекты, используя свои связи в правительстве. Наряду с бизнесменами, перечисленными выше, Анас Талас, Назир Ахмад Джамаль Эддин, Халдун Аль-Зуби, Хаян Мухаммад, Назем Каддур, Маен Ризк Аллах Хайкаль и Башар Мухаммад Асси недавно также были включены в санкционный список в основном из-за их участия в строительстве Marota City. Проекты «Marota City» и «Grand Town» не являются ключевыми для восстановления страны, так как строительство роскошных жилых комплексов и участие в коммерческих проектах не относится к реконструкции разрушенной инфраструктуры. Тем не менее некоторые из упомянутых бизнесменов участвовали в финансировании отраслей, связанных с инфраструктурой (металлургия и обработка стали, а также электротехника и пищевая промышленность). Недавно М. Хамшо стал владельцем предприятия «Al Sewedy Cables», раньше принадлежавшего египетскому бизнесмену Ахмаду Аль-Севеди. Это предприятие занимается производством электрокабелей, мачт электропередачи, плазменных шнуров, трансформаторов, автоматов безопасности. Он также владеет литейной фабрикой, занимающейся производством строительных материалов. М. Хамшо сумел приобрести компанию «Al Sewedy’s» на аукционе после того, как ее предыдущий владелец оказался не в состоянии выполнить свои обязательства по кредиту, выданному Исламским банком Сирии.

С. Фоз также скупал активы бывших бизнесменов, установив контроль над «империями» двоих сирийских миллионеров, ранее принадлежавших к кругу приближенных Б. Асада. В 2013 г. Министерство финансов САР ввело санкции против известного ранее как «акула экономики» Сирии Эмада Хамишо и членов его семьи, после того как он не сумел выполнить обязательства по кредиту на 3,8 млн сирийских фунтов, выданному земельным ипотечным банком. В 2014 г. санкции были сняты без каких-либо пояснений о том, погасил ли Э. Хамишо свою задолженность перед Министерством. В 2018 г. в Министерстве финансов приняли новое решение, в результате которого под санкции попали активы компании «Hamisho Minerals». С. Фоз увидел в этой ситуации новую возможность и воспользовался ей. Он стал совладельцем предприятия Э. Хамишо и создал новую компанию, в которой он возглавляет совет директоров. Более того, Имад Грейвати после ряда жестких мер, предпринятых против него правительством Сирии на ранних этапах гражданской войны, решил начать постепенно инвестировать в зарубежные проекты и покинуть пост главы Федерации промышленных палат Сирии. В его империю входила компания «Syria Modern Cables» (занимается производством кабелей), которую С. Фоз приобрел в 2017 г. Вне зависимости от способа покупки компаний, эти инициативы важны для восстановления страны и выгодны для инвесторов, так как они смогут предоставить необходимые средства.

Финансирование восстановления Сирии

Очевидно, что восстановление Сирии будет контролироваться преимущественно представителями ближайшего окружения Б. Асада, так как у них есть больший доступ к инвестициям и они обладают наилучшими возможностями для участия в проектах и тендерах, которые пройдут в ближайшее время. Тем не менее несколько бизнесменов не могут сами отстроить страну. Действия даже самых видных и богатейших из них ограничены экономическими санкциями. Союзники Сирии, которые желают помочь и уже начали развивать отношения с местными акторами для получения доступа к внутреннему рынку Сирии, также сталкиваются с определенными ограничениями. Против России и Ирана введены санкции, в то время как в Китае и Индии отказываются участвовать в инвестировании без получения гарантий, связанных с обеспечением безопасности их вложений.

Таким образом, и внутренние, и внешние акторы хотели бы инвестировать в прибыльные отрасли, связанные с восстановлением Сирии, но они вынуждены столкнуться с множеством препятствий, среди которых экономические санкции. Ирония состоит в том, что акторы, имеющие возможности и средства для финансирования восстановления Сирии, не могут инвестировать в соответствующие проекты, так как это напрямую зависит от их отношений с режимом Б. Асада. Именно благодаря этим отношениям они получили возможности и финансовое положение, но в тоже время оказались под санкциями, которые ограничивают их полноценную деятельность. Так как Соединенные Штаты и Европейский Союз отказываются платить по счетам, остается только ждать, смогут ли страны Залива преодолеть давление Запада, восстановить связи с Б. Асадом и начать инвестировать в восстановление Сирии.