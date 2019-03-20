События в Венесуэле угрожают Кубе энергетическим кризисом

На прошлой неделе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо сообщил журналистам, что распорядился прекратить поставки нефти на Кубу. Свое решение самовольно возложивший на себя должность временного президента Венесуэлы Гуайдо объяснил крупной аварией в энергосистеме страны, которая привела к обесточиванию большей части страны. Объяснение представляется вполне логичным. Однако в повестке оппозиции значится прекращение поставок венесуэльской нефти на Кубу и по идеологическим, так сказать, соображениям.

Гавана сильно зависит от Каракаса в области энергоресурсов. Венесуэла является крупнейшим поставщиком нефти Кубе. Нефть поставляется на основе бартерной сделки, заключенной ныне покойными лидерами двух стран: Уго Чавесом и Фиделем Кастро. Куба регулярно получает венесуэльскую нефть, а «расплачивается» за нее медиками, профессиональное мастерство которых известно далеко за пределами Острова Свободы, а также другими специалистами, которые работают в Венесуэле.

На пике такого бартерного партнерства Куба получала, по данным аналитика Оливера Пипера, ежедневно более 100 тыс. баррелей нефти. Сейчас, когда в Венесуэле бушует не только экономический, но и политический кризис, объемы венесуэльской нефти для Кубы снизились как минимум вдвое. Но и такие объемы «черного золота» играют важную роль в снабжении Кубы топливом и энергией. Если поставки будут полностью прекращены, то на острове начнутся перебои с электричеством ничуть не меньше, чем в Венесуэле.

Призыв Гуайдо прекратить поставлять нефть Гаване на прошлой неделе не первый. Главный венесуэльский оппозиционер начал уделять повышенное внимание «кубинской» статье экспорта Венесуэлы еще в конце февраля. Его главный довод состоит в том, что поставлять нефть Кубе, когда дома бушует такой кризис, по меньшей мере, глупо.

В минувшую субботу Хуан Гуайдо написал в Twitter, что Венесуэлы поставляет Гаване 47 тыс. бар./сутки на 2,58 млн долларов и что этой нефти найдется лучшее применение и в самой Венесуэле.

«Венесуэла сейчас должна больше, чем когда-либо ранее, беречь свои ресурсы, а не тратить их на сомнительные цели,- говорится в твите оппозиционера.- Много лет наша нефть поставляется на Кубу на основании какого-то идеологического братства, которое является совершенно пустым понятием и которое было придумано для того, чтобы оправдать поставки».

Кризис в Венесуэле уже заставил Гавану внести коррективы в свою энергетическую политику. Куба в последнее время увеличила импорт нефти из России. В прошлом году также был подписан контракт на увеличение поставок нефти из Алжира, еще одного крупного поставщика «черного золота» для Венесуэлы. Несмотря на усилия, направленные на расширение поставок энергоносителей, венесуэльская нефть продолжает играть важную роль главным образом по той причине, что формально, по крайней мере, она поставлялась бесплатно.

У Кубы, кстати, вполне возможно, есть и собственная нефть В прошлом году австралийская компания Melbana Energy, единственная иностранная компания, присутствующая в энергетическом секторе страны, объявила, что возможные запасы только одного потенциального месторождения составляют 12,7 млрд баррелей. Шансы найти и извлечь ее, составляют по прогнозам специалистов, от 14 до 32%. В этом квартале должно начаться бурение.

Однако разработка собственных месторождений займет немало времени, которого у Кубы, похоже, нет. Это значит, что в обозримом будущем она останется энергозависимой. Если США усилят давление на Каракас, а пока события развиваются именно по этому сценарию, и при помощи Гуайдо полностью остановит поставки нефти Кубе, то место Венесуэлы, скорее всего, придется занимать России. Конечно, российская нефть будет обходиться Гаване дороже, чем венесуэльская, но нефть из Сибири поможет кубинцам хотя бы избежать отключений электричества и социального напряжения в обществе.