Социологи рассказали, кто выиграет во втором туре выборов президента Украины

Согласно результатам опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко, фаворит первого тура президентских выборов на Украине шоумен Владимир Зеленский выигрывает второй тур голосования, кто бы из кандидатов ни стал его соперником, сообщает Интерфакс-Украина.

В случае выхода во второй тур Зеленского и лидера партии ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко шоумен набирает 36,9% голосов, а депутат Рады – 21,4%. В паре с нынешним президентом Украины Петром Порошенко Зеленский набирает 41,1%, тогда как глава государства – 18,2%. Если во втором туре окажутся Тимошенко и Порошенко, лидер "Батькивщины" наберет 28,5% голосов, действующий президент – 18,2%. Опрос был проведен центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко в период с 11 по 18 марта методом личного интервью. Всего было опрошено 2047 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность - +/- 2,2%. Ранее сообщалось, что Зеленский с большой вероятностью пройдет во второй тур, за второе место борются Тимошенко и Порошенко. Лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко также имеет шансы на выход в следующий раунд голосования.