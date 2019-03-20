ТОП-10 событий апреля 2019: невероятные миры Жюля Верна, новое шоу от Cirque du soleil и юбилейное шоу Ильи Авербуха

Cirque du soleil «Toruk. Первый полет»

Это не простое цирковое представление, это нечто большее. Шоу по мотивам знаменитого фильма Джеймса Кэмерона «Аватар» поразит воображение даже самого искушенного зрителя. Окунуться в сказочную и таинственную атмосферу загадочной планеты Пандоры, увидеть инопланетные растения причудливых форм и расцветок, стать свидетелями невероятных акробатических номеров артистов, которые благодаря фантастическим костюмам перевоплотились в представителей иноземной расы - все это ждет вас на шоу «Toruk. Первый полет». Специально для этого проекта была создана сложная инженерная конструкция марионетки главного героя Торука, размах крыльев которой составляет 12 метров!

Где: ДС «Лужники»

Когда: с 19 апреля по 5 мая

www.cds.ru

Гала-шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха»

из архива пресс-службы



6 и 7 апреля в МСА «Лужники» пройдет грандиозное гала-шоу Ильи Авербуха, которое станет кульминацией большого юбилейного турне по более чем 30 городам России. В концертах примут участие выдающиеся спортсмены и чемпионы: Татьяна Навка и Роман Костомаров, Екатерина Гордеева, Алексей Ягудин, Максим Маринин, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Албена Денкова и Максим Ставиский, Владимир Беседин и Алексей Полищук и многие другие. Неотъемлемой частью шоу станут спортсмены из сборной России по фигурному катанию: уникальные Александра Трусова и Анна Щербакова, Софья Самодурова, Михаил Самарин, Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицына и Никита Кацалапов и другие фигуристы. Также обещаны и музыкальные гости: Диана Арбенина и "Ночные Снайперы", Пелагея, Зара, Наталья Подольская, Валерия Ланская, Екатерина Гусева, Нюша, Алексей Воробьев, Мариам Мерабова, группа "Кватро".

Где: МСА «Лужники»

Когда: 6 и 7 апреля

Подробности по ссылке: ice-show.ru

Премьера в Малом театре

из архива пресс-службы



Спектакль «Перед заходом солнца» по пьесе Герхарта Гауптмана с народным артистом России Борисом Клюевым, Ириной Леоновой и Игорем Петренко в главных ролях дебютирует на исторической сцене Малого театра. История богатого вдовца Маттиаса Клаузена, которого предали его дети, не желающие принимать того факта, что их отец после смерти жены имеет право на личную жизнь, не оставит зрителей равнодушными. Молодая возлюбленная главного героя Инкен Петерс (Ирина Леонова) становится своего рода «лакмусовой бумажкой» для всей семьи. Ведь именно после ее появления в жизни вдовца его дети показывают ему свое истинное лицо.

Где: Государственный академический Малый театр

Когда: 6 и 14 апреля

Подробности по ссылке: www.maly.ru

«Пора разобраться!»

ИРРИ_ Мартирос Сарьян. Плоды и овощи 1942 из архива пресс-службы



В Институте русского реалистического искусства (ИРРИ) 5 апреля стартует, пожалуй, один из самых необычных выставочных проектов сезона - выставка «Пора разобраться!», которая призвана показать точки соприкосновения двух параллельно существующих миров: критиков и искусствоведов и самих художников. Выставка поможет глубже и детальней рассмотреть историю отечественного искусства XX столетия. В экспозиции будут представлены многочисленные работы знаменитого искусствоведа Александра Каменского, которые специально для этого случая впервые были отобраны в архивах. Кроме того, гости смогут увидеть работы Мартироса Сарьяна, Марка Шагала, Сергея Коненкова, Роберта Фалька, Владимира Фаворского, Александра Лабаса, Юрия Пименова, Андрея Гончарова, Виктора Эльконина, Павла Никонова, Николая Андронова, Таира Салахова, Виктора Попкова, Александра Ситникова, Ольги Булгаковой, Татьяны Назаренко, Натальи Нестеровой и многих других.

Где: Институте русского реалистического искусства

Когда: с 5 апреля по 11 августа 2019 года

Подробности по ссылке: rusrealart.ru

«Вацлав Нижинский. Бог танца»

из архива пресс-службы



Гала-вечер к 130-летнему юбилею легендарного танцовщика Вацлава Нижинского - беспрецедентная возможность увидеть сразу три легендарных балета «Русских сезонов» Сергея Дягилева в один вечер. 18 апреля в рамках ежегодного проекта Андриса Лиепы «Автографы и имиджи» на сцене Государственного Кремлевского дворца состоится грандиозное балетное шоу. На сцену в этот вечер выйдут премьер Королевского театра Ковент-Гарден Вадим Мунатгиров и Дарья Климентова, которые исполнят миниатюру «Видение розы», Патрик де Бана станцует скандальный шедевр Нижинского-хореографа «Послеполуденный отдых фавна». Кроме того, впервые в Москве выступит балет Государственного театра оперы и балета «Астана опера», который покажет восточную сказку «Шехеразада» с заново изготовленными декорациями и костюмами по эскизам Льва Бакста. Благодаря мультимедийному оформлению по произведениям Бакста, Бенуа, Рериха и редким документальным кадрам, вечер будет пронизан атмосферой Парижа начала XX века.

Где: Государственный Кремлевский дворец

Когда: 18 апреля

Подробнее по ссылке: kremlinpalace.org

«Эдуард Артемьев. Ultra»

из архива пресс-службы



Новый сезон музыкального фестиваля SOUND UP открывается концертом легендарного композитора Эдуарда Артемьева, которого называют «русским Эннио Морриконе». Именно он написал музыку для фильмов Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского, Никиты Михалкова и других выдающихся режиссеров. На концерте гости смогут услышать как популярные, так и неизвестные работы композитора для кино и оценить его свободный взгляд на сочинительство. Исполнят произведения Артемьева Российский государственный симфонический оркестр кинематографии под руководством дирижера Сергея Скрипки, а также вокальный ансамбль нового поколения Intrada.

Где: КЗ «Зарядье»

Когда: 18 апреля

Подробности по ссылке: soundup.world

Театральный сериал в иммерсивном формате «Дом 19|07. НАЧАЛО»

из архива пресс-службы



В 2017 году в Москве в усадьбе А.К. Поливанова, памятнике архитектуры начала ХIХ века, одном из редких образцов деревянного ампира, состоялась громкая премьера иммерсивного сериала «Дом 19|07». Весной 2019 года создатели проекта представят публике приквел спектакля. Это мистическая история особняка, в стенах которого, согласно легенде, по приказу хозяина поместья была замурована молодая горничная. «Дом 19|07. НАЧАЛО» рассказывает о предыстории этих событий и проливает свет на многие жуткие тайны знатного рода. Показы двух сезонов театрального сериала будут идти блоками, чтобы у зрителей была возможность увидеть обе части таинственной истории.

Где: Денежный переулок, 9/6

Когда: с 11 по 14 апреля

Подробности по ссылке: dom1907.ru

Концерт Кирилла Рихтера

из архива пресс-службы



Молодой и один из самых ярких представителей неоклассики в России представит публике свой новый альбом CHRONOS, над которым трудился несколько лет. В него вошли студийные версии сочинений Рихтера для фортепиано, скрипки и виолончели, которые уже успели полюбиться публике в различных концертных программах. Исполнять произведения композитора будут его камерный оркестр и трио с участием Алены Зиновьевой (скрипка) и Августа Крепака (виолончель).

Где: КЗ «Зарядье»

Когда: 25 апреля

Подробности по ссылке: zaryadyehall.com

Выставка «Французские каникулы»

из архива пресс-службы



4 апреля в Центре фотографии имени братьев Люмьер стартует выставка мировой легенды модной фотографии и одного из самых известных фотографов Франции Жана-Даниэля Лорье. На экспозиции будут представлены ретроспективные работы автора, который снимал таких знаменитостей, как Мария Каллас, Шарль Азнавур, Фрэнк Синатра, Одри Хепберн, Карла Бруни, Летиция Каста, Клаудия Шиффер и других. Лорье устраивал фотосессии для глянца (Vogue, L’Officiel, Harper’s Bazaar) и домов моды (Dior, Lanvin, Cartier и Céline) в экзотических местах: Марокко, остров Маврикий, Сейшельские острова и других уголках земли с причудливыми ландшафтами. Открывать выставку «Французские каникулы» будет лично Лорье, который специально для этого прилетит в Россию.

Где: Центр фотографии имени братьев Люмьер

Когда: с 4 апреля

Подробности по ссылке: www.lumiere.ru

Выставка «Невероятные миры Жюля Верна»

из архива пресс-службы



11 апреля в Малом выставочном зале Artplay откроется яркая выставка «Невероятные миры Жюля Верна», посвященная знаменитому французскому писателю, ставшему одним из основоположников научной фантастики. В экспозицию, формат которой - интерактивное приключение для всей семьи, войдут макет с интерьерами в разрезе подводной лодки «Наутилус», копия глубоководного скафандра с 20 иллюминаторами в шлеме, вагон-снаряд, в котором герои Жюля Верна полетели на Луну из пушки и многое другое. Кроме того, в зале будет выстроена копия квартиры писателя и специальный Воображариум по мотивам его произведений.

Где: Малый выставочный зал Artplay

Когда: с 11 апреля

Подробности по ссылке: verneforkids.com