Трамп обвинил Google в пособничестве армии Китая

Американский президент Дональд Трамп обвинил корпорацию Google в содействии Китаю и китайской армии. Обвинение глава США выдвинул через свой аккаунт в Twitter.

«Google помогает Китаю и их военным, но не США. Это ужасно!», - поделился Трамп с читателями.

В свойственной для себя манере, Трамп закончил пост «хорошей новостью», которая состоит в том, что корпорация работала на «Хилари Клинтон в период предвыборной гонки за президентское кресло».

«Хорошая новость в том, что они помогали нечестной Хилари Клинтон, а не Трампу. И чем все закончилось?», - завершил высказывание Трамп.

Поводом для подобного поста в Твиттер послужил доклад американского генерала Джозефа Данфорда, который обвинил Китай в получении выгоды от служб Google. При этом, о какой именно выгоде идет речь, Данфорд не уточнил.

На президентский пост в Твиттере уже отреагировала корпорация Google, назвав все обвинения несоответствующими действительности.

По сообщению представителей интернет-гиганта, корпорация наоборот активно помогает правительству США в сферах кибербезопасности, здравоохранения и рекрутинга.