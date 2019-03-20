Трамп рассказал о регулярных пожертвованиях в министерства США

Как рассказал президент США на своей странице в Twitter, он регулярно жертвует до 400 тысяч долларов из собственной зарплаты различным министерствам. При этом он подчеркнул, что пресса почему-то данный факт игнорирует, но Трампа, по его словам, это не задевает.

«Наша пресса не любит писать об этом, да и в них не нуждаюсь», - сообщил американский глава в соцсети.

Он уточнил, что $400 тысяч, о которых идет речь, являются его личным доходом, и пожертвования Трамп производит в течение года. Комментарий от президента США последовал в ответ на обвинения его со стороны американских СМИ в связях с Россией.

«Последнее пожертвование в размере $100 тыс., я перевел министерству внутренней безопасности», — заявил он и приложил к посту фотографию чека о выплате.

Далее Трамп заявил, что СМИ США лживые и устраивают травлю американского президента в информпространстве.