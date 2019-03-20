Украинский урок для Сербии

Президент Александр Вучич учел украинский урок. В Киеве в декабре 2013 года именно не к месту и с неоправданной жесткостью примененная сила подхлестнула акции протеста, сделав Майдан из не шатко, не валко проходящей очередной попытки повторить «оранжевую революцию» массовой многотысячной акцией. В Белграде же полицейские, напротив, не делали попыток разогнать протестующих ни в декабре 2018 года, когда оппозиционная коалиция «Союз за Сербию» только вывела людей на улицы, чтобы потребовать наказания напавших на оппозиционера Борко Стефановича (его и нескольких его соратников жестоко избили в ноябре), ни все последующие три месяца, в течение которых протесты уже приобрели отчетливый антипрезидентский характер. Власти лишь попытались выбить у противников их козыри. Были арестованы подозреваемые по делу о нападении на Стефановича. Правда, так и не названы заказчики, которых, как считает оппозиция, следует искать в сербских силовых структурах.

Кроме того, противникам Вучича дозволялось собираться, где им вздумается. И каждую субботу они послушно проводили манифестации и шествия, обходящиеся без попыток спровоцировать правоохранительные органы – вплоть до этих выходных. 16 марта активисты входящего в «Союз за Сербию» националистического движения «Двери» вошли в здание государственной телерадиокомпании, заняли два этажа и потребовали дать оппозиции эфир. Дата акции была выбрана не случайно. С 16 по 18 марта 2004 года в Косово проходили жестокие столкновения между сербами и албанцами, последовавшими за убийством сербского подростка. Погибли люди, были сожжены православные церкви. В Сербии происходящее именуют «Хрустальной ночью Косово», по аналогии с «Хрустальной ночью» погромов, устроенной нацистами евреям. Словом, 16 марта – это дата-символ, напоминание о событиях, которые, по крайней мере, националистическая часть общества не хочет забывать и прощать ни ради вступления в ЕС, ни ради чего бы то ни было.

Так как уходить активисты «Дверей» не собирались, на дверь им указал спецназ. Нельзя сказать, что действовал он очень грубо, но семь человек было задержано. Кроме того, важен сам факт: сила властями была применена. Оппозиция нарывалась и все-таки нарвалась.

Точнее, одна часть оппозиции, националистическая. Судя по событиям следующего дня, воскресенья, «Двери» действовали без согласия прочих членов «Союза за Сербию», объединяющего десятки организаций. Иначе у оппозиции был бы какой-то план.

В воскресенье же, когда «Союз за Сербию» предпринял попытку взять в осаду резиденцию Вучича, антипрезидентские силы явно действовали экспромтом. Они, заблокировав было здание и, пообещав стоять до конца, неожиданно разъединились, когда узнали, куда повезли задержанных за субботнюю акцию в телекомпании. В результате президент все-таки из здания вышел. Выдержав поток оскорблений, которыми его одарили собравшиеся, он уехал.

Отсутствие у противников Вучича ясного понимания, что делать дальше, показал и понедельник. «Союз за Сербию» почему-то решил не ковать железо пока оно горячо (то есть, не продолжать акции, пока к ним приковано внимание мировых СМИ), а устроить лишь очень вялый и немногочисленный протест, явно без мобилизации всех сил, которые у оппозиции есть. Тем не менее, делать категоричные выводы, что антипрезидентское движение выдохлось, конечно, рано, хотя об этом и заявил глава сербского государства.

Интересно, что протесты против Вучича не пользуются зримой поддержкой Запада. Руководство ЕС и США не делают резких заявлений в поддержку «Союза за Сербию». А сам Вучич обвиняет в беспорядках только конкретных лиц – бывшего министра иностранных дел Вука Еремича, экс-мэра Белграда Драгана Джиласа и, естественно, лидера «Дверей» Бошко Обрадовича, которого он именует не иначе как фашистом. Очевидно, что даже если президент видит в протестах «руку госдепа», ему очень не хочется ссориться с этой самой рукой, которую придется еще не раз пожимать. Вучич ведет свою страну в Евросоюз и уже не может свернуть с этого пути. Поэтому он вынужден действовать с оглядкой на Запад.

Конечно, идеальным и, наверное, получившим бы одобрение всех внешнеполитических игроков выходом из ситуации были бы досрочные выборы. Против них Вучич не выступает. Он, по крайней мере, на словах демонстрирует уверенность, что победит. Однако оппозицию выборы не устраивают. Она считает, что, в условиях контроля президента над прессой и наличия у него административного ресурса, шансы не равны. Поэтому либералы, входящие в «Союз за Сербию» предлагают сначала уход в отставку Вучича, потом некую реформу, потом уж выборы. Путь долгий, с малопонятными даже, должно быть, многим активистам оппозиции, нюансами. Вероятно, поэтому на первый план в акциях протеста все более выходят националисты. Их-то претензия к Вучичу проста и понятна: ради вступления в ЕС Косово сдает. Вот только как избежать этой сдачи националисты не говорят. Наверное, сами не знают или боятся сказать, ибо сказанное уведет в, казалось бы, пройденное прошлое жестоких войн ради Сербии.