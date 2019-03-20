В Apple назвали цены в рублях на обновлённые компьютеры iMac

На официальном сайте Apple стартовали продажи обновлённых компьютеров линейки iMac. При этом на всю продукцию указаны цены не только в долларах, но и в рублях. Так, представленный в Купертино базовый вариант с экраном диагональю 21,5 дюйма, оснащённый 4-и 6-ядерными процессорами Intel восьмого поколения можно приобрести почти за 108 тыс. руб. Новый 27-дюймовый iMac с 6- и 8-ядерными процессорами Intel девятого поколения выставлен по 153 тыс. руб.

При этом отмечается, что дисплей Retina имеет разрешение в 14,7 млн пикселей, почти миллиард цветов, яркость в 500 нит и поддерживает расширенный цветовой охват. Кроме того, пользователи получат уникальную возможность работать с видео 4K в полном разрешении. А в качестве опции им предлагается графический процессор Radeon Pro Vega. Компьютеры в конфигурации без дисплея Retina доступны по цене от 91,515 тыс. руб., передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Наша справка

iMac – серия персональных компьютеров, созданная под руководством компании Apple Inc. Также примечательно то, что она работает на многоблочной системе. Данная продукция была создана в 1998 году. Она была очень популярна среди всех пользователей, и сложно было найти юзера, который не зал об этой продукции. Данная линейка компьютеров стала для компании Apple основой сектора домашних компьютеров.