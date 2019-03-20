В Италии заговорили об отмене санкций против России

Как заявил бывший глава Европейской комиссии Романо Проди в интервью газете «Известия», санкции против России могут быть отменены при условии обоюдного желания Евросоюза и российской стороны.

Для этого необходимо и России, и ЕС делать шаги навстречу друг другу и идти на взаимные уступки, уверен Проди.

Особенно договариваться необходимо в областях, в которых присутствуют общие интересы сторон, невзирая на принципиальные разногласия по многим вопросам, считает экс-премьер Италии.

Он заявил, что Россия и Евросоюз могли более активно проявлять инициативы к налаживанию отношений во всех важных сферах. При этом существенную роль в этом также играет международный фактор.

«Россия и Европа должны сделать шаг навстречу друг другу, сблизиться. Пока я этого не вижу. Но многое, конечно, зависит и от международного положения», — сказал Проди.

Политик также признает, экономическую выгоду от газопровода «Северный поток-2», как для Германии, так и для Евросоюза в целом, несмотря на противоречия в этом вопросе среди стран ЕС.

Он добавил также, что «большое место занимают проблемы Украины и Крыма», однако Россия и ЕС могут «делать шаги где-то на боковых направлениях».