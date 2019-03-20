В Минтруде рассказали, как будут индексировать пенсии

Минтруд намерен изменить условия получения социальной доплаты к пенсии, в этих целях ведомство разработало изменения в правила индексирования денежных выплат пенсионерам. Соответствующий проект приказа опубликован на Федеральном портале нормативных правовых актов, сообщает «Российская газета».

Как сообщили изданию в Минтруде, сейчас социальная доплата положена неработающим пенсионерам, если их суммарный доход не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания.

Согласно новой схеме, соцслужбы будут устанавливать социальную доплату «необходимую для доведения материального обеспечения пенсионера» до прожиточного минимума региона, после этого будет рассчитываться индексация пенсии и ежемесячных денежных выплат.

Как сообщили изданию в ведомстве, таким образом планируется увеличивать ежегодно пенсию до уровня выше прожиточного минимума.

Напомним, Закон о пенсиях, превышающих прожиточный минимум, Госдума приняла 19 марта, после утверждения повышения пенсий премьером Медведевым.

Также феврале текущего года российский президент Владимир Путин заявил, что индексацию пенсий необходимо проводить сверх уровня прожиточного минимума.