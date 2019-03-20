Земан предложил изменить конституцию Украины

Милош Земан – президент Чехии – считает, что люди, которые сейчас стоят во главе Украины, должны провести децентрализацию власти в стране. А для этого им необходимо изменить Конституцию.

По мнению чешского лидера, главный закон страны не отвечает современным реалиям, которые говорят о том, что украинские регионы задыхаются без самостоятельности. Поэтому, как убеждён Земан, Украине нужна срочная реформа, передаёт RT со ссылкой на местные СМИ.

«Но чтобы провести её, необходимы изменения украинской Конституции. Конкретно — в децентрализации власти Украины, чтобы все её регионы получили больше самостоятельности», – резюмировал президент Чехии, добавив, что Минские соглашения давно уже заложили способ разумно разрешить ситуацию в «незалежной», но, к сожалению, эти соглашения никем не соблюдаются.