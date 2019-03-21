Broadway Dreams 2019 – звезды Бродвея вновь приедут в Москву

Творческая команда бродвейских профессионалов – артистов и постановщиков американской некоммерческой организации The Broadway Dreams Foundation проведет бесплатную серию занятий по актерскому мастерству, хореографии и вокалу, а также встречи со студентами театральных учебных заведений, журналистами, искусствоведами, театральными деятелями и всеми, кого интересует музыкальный театр.

Десятидневные творческие мастерские завершатся 24 апреля двумя театрализованными шоу в Театре МДМ. Темой показов станут киномюзиклы: экранизации бродвейских постановок и музыкальные фильмы, перенесенные на сцену. Лучшие артисты, выбранные творческой командой проекта, смогут побывать на Бродвее и представить Россию на гала-концерте The Broadway Dreams Foundation. Организатором мастерских в Москве вновь выступит театральная компания Дмитрия Богачева «Бродвей Москва» при поддержке Посольства США в России.

из архива пресс-службы

«Мы очень хорошо знаем, что театр держится исключительно на одержимых и влюбленных в него людях, – прокомментировал глава компании «Бродвей Москва», театральный продюсер Дмитрий Богачев. – Это главная ценность любого театра, театрального коллектива, театральной компании. Мы также хорошо знаем, что талант и желание необходимы, но не достаточны для настоящего профессионала. Нужны знания, навыки, опыт и ежедневная работа. Ставшие традицией ежегодные бесплатные двухнедельные творческие мастерские Broadway Dreams, которые мы проводим в четвертый раз, – это возможность испытать на себе радость творчества и достижения красивого результата посредством изнурительной, но потрясающе интересной работы под руководством тех, для кого настоящие бродвейские подмостки – жизнь. За три года через наши мастерские прошли более 300 артистов, взрослых и юных, начинающих и профессиональных. Многие из них продолжили карьеру на сценах московских театров, а некоторые побывали на Бродвее»

Профессиональные артисты мюзиклов и юные актеры, успешно прошедшие кастинг, получат редкую возможность заняться актерским мастерством, вокалом и хореографией на базе «живого» материала – бродвейских хитов, которые были перенесены со сцены на экран, и наоборот. Участники проекта будут совершенствоваться под руководством опытных профессионалов. Среди них режиссер Гордон Гринберг, актер и хореограф Тайлер Хейнс, хореограф Виктор Джексон, педагог по вокалу и актерскому мастерству Николас Родригес, актер и педагог по актерскому мастерству Мэттью Скотт, музыкальный руководитель Балинт Варга. Специальными гостями станут создатели мюзиклов «Анастасия», «Рэгтайм», «Однажды на этом острове», «Рокки», «Сюссикл» и других, обладатели Премии Лоренса Оливье, премий «Тони» и «Грэмми», номинанты на «Оскар» и «Золотой глобус» композитор Стивен Флаерти и автор текстов Линн Аренс.

из архива пресс-службы



Вместе они подготовят полуторачасовую программу из бродвейских хитов в формате кабаре, которую вынесут на суд зрителя 24 апреля в Театре МДМ. Поклонников музыкального театра ждет яркое представление с участием бродвейских и российских артистов, охватывающее более 60 лет истории американского и британского музыкального театра и кино — от классических шедевров «Скрипач на крыше», «Американец в Париже», «Мэри Поппинс» до таких хитов, как «Кордебалет», «Иисус Христос — Суперзвезда», «Девять», «Пиаф», «Тарзан», «Чикаго» и «Анастасия». Многие из композиций прозвучат на русском языке впервые.

В связи с тем, что показы пройдут только один день, а также большим количеством почитателей жанра мюзикла и ограниченным числом мест в зале, рекомендуем покупать билеты на шоу-кейс заранее.

Подать заявку на кастинг, изучить подробную информацию о творческой команде, найти программу мастер-классов и купить билеты на шоу-кейс можно на сайте broadway-moscow.ru

Дополнительная информация и аккредитация: Ольга Бабаева (+ 7-916-392-37-05, o.babaeva@fancy-show.com), Анна Сторожук (a.storozhuk@moscow-broadway.com)