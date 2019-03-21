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Эфиопия прикрылась российскими «Панцирями»

Москва, 21.03.2019

Эфиопия закупила у России зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» для прикрытия гидроэлектростанции Хидасэ, сообщает «Российская газета», ссылаясь на Military Watch Magazine.

Издание отмечает, что комплексы стали самыми современными системами ближнего радиуса действия в составе сил ПВО страны. Пока неизвестно собирается ли Эфиопия, чьи противовоздушные силы состоят преимущественно из систем времен холодной войны, приобретать зенитные системы дальнего радиуса.

Сообщается, что российские «Панцири», которые продемонстрировали на прошлой недели, будут развернуты в районе «Плотины великого возрождения Эфиопии», известной, как Хидасэ. Меры предосторожности, по мнению автора статьи, связаны с экологическими проблемами, так как плотина может значительно уменьшить объем воды, который поступает в Египет от реки Нил, что, в свою очередь, может привести к вооруженному конфликту между странами.

Уточняется, что в задачу комплексов «Панцирь-С1» будет входить перехват ракет, выпущенных по плотине. А вот с египетскими самолетами Эфиопия, обладающая вторым по величине парком тяжелых истребителей в Африке после Алжира, способна справиться самостоятельно. Хотя приобретение Египтом российских истребителей Су-35 сводит на нет преимущество всей авиации Эфиопии, считает автор материала.

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