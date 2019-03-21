ЕВРОПЕЙСКИЙ БРЕНД SUITSUPPLY ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ КАМПАНИЮ

Ключевыми элементами весенне-летней коллекции голландского бренда, закрученными в калейдоскоп объектива авторов кампании под руководством основателя марки Фокке де Йонга, дизайнеры выбрали обновлённую с учетом сезонности классику пиджака Havana в различных вариациях: для плюс десяти - из мягкой и суперлегкой «смеси» шерсти, шелка и льна, произведенной на всемирно известной английской мануфактуре Marling & Evans и отмеченной ненавязчивым узором «гусиная лапка», а также 100% чистого льна, сделанного в Италии силами известной с 1950-ых годов мануфактуры Angelico – для теплых, под стать итальянским вечеров.

Расслабленную «обработку» получает и другой элемент классического мужского гардероба: заметно выросшая в объемах брючная группа бренда под влиянием общемировой тенденции к «оспортивливанию» получает sport-chic touch – в виде кулиски со шнурком. Дизайнеры бренда предлагают препарировать оставшиеся классическими с точки зрения начинки и исполнения брюки по образу и подобию чиносов – их можно небрежно подворачивать, а также комбинировать с поло из ткани пике или футболками в демонстративную полоску и сникерами на плоской подошве в духе начала 90-х.

Однако главной новостью сезона – и альтернативой классическим брюкам – становятся шорты: причем как часть костюмной группы, так и отдельный элемент гардероба. Эту роль приготовили белым классическим шортам со стрелками из 100% эко-хлопка от итальянской мануфактуры Subalpino, позаимствовав их из давно ставшего культовым сериала «Полиция Майами» - в сочетании с классическим пиджаком контрастных цветов, а также в меру расслабленным высококачественным трикотажем они обещают стать важнейшей модной историей сезона Suitsupply.

из архива пресс-службы

В индустрии, все более стремящейся к быстрой моде, Suitsupply предлагает свежую альтернативу, создавая модели из высококачественных материалов с колоссальным вниманием к деталям. Так, по результатам слепого тестирования, проведенного редакцией авторитетной Wall Street Journal, стало известно, что случайно выбранный костюм из коллекции Suitsupply не уступает в качестве аналогичному продукту бренда Giorgio Armani, будучи при этом практически в шесть раз дешевле последнего.

Suitsupply был основан в 2000 году в Европе бизнесменом Фокке де Йонгом (Fokke de Jong). В настоящее время монобрендовые магазины открыты в крупнейших мировых мегаполисах, включая Милан, Лондон, Амстердам, Нью-Йорк, Торонто, Шанхай, Сингапур, Гонконг и Москву. Помимо растущего числа магазинов по всему миру бренд предлагает своим клиентам возможность осуществления заказов через онлайн-магазин.