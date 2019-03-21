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ФРС США подводит черту под циклом ужесточения политики

Москва, 21.03.2019
#Мировые финансы
#Анна Королева
  • ФРС США подводит черту под циклом ужесточения политики

AP

Федеральная резервная система (ФРС) США оставила неизменной базовую процентную ставку в стране на нынешнем уровне – в диапазоне 2,25–2,5%. Данное решение было принято Комитетом по открытым рынкам по итогам прошедшего заседания.

В ФРС заявили, комментируя свое решение, что не ожидают повышения процентных ставок в 2019 году и намерены поднять стоимость кредитования в 2020 году лишь один раз, тогда как еще в конце 2018 года регулятор предполагал, что в 2019 году повышений будет два, в 2020 году — одно.   

Также, передает РБК, ФРС понизила прогноз роста ВВП США в 2019 и 2020 годах: с 2,3 до 2,1% и с 2 до 1,9% соответственно (по сравнению со значениями, определенным на заседании в декабре). Прогноз на 2021 год остался неизменным, на уровне 1,8%. Прогноз по темпам инфляции на текущий год понижен до 1,8 с 1,9%, на 2020 год — до 2 с 2,1%.  Прогноз уровня безработицы был повышен с 3,5 до 3,7% в 2019 году и с 3,6 до 3,8% в 2020-м. ​В 2021 году регулятор прогнозирует безработицу на уровне 3,9%. 

У ФРС сейчас нет просто иного выбора по ставке, полагает руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов. В условиях, когда в мире идёт затеянная самими же США внешнеторговая война, которая явно влияет на состояние мировой экономики, это видно и по уровню ВВП в странах Европейского союза и по темпам замедления ВВП в Китае. Так что само по себе решение ФРС о неизменности уровня процентной ставки рефинансирования в американской финансовой системе, американской и мировой экономиках, не удивило.  
  
Судя по всему, продолжает аналитик, ФРС видит последствия развязанных ими же санкционных процессов и внешнеторговых противостояний, и заранее понимая о той ответственности перед мировой и в первую очередь собственной американской экономикой решили не вводить в клинч американских инвесторов и следом за ними весь мир в трудности рефинансирования на данном периоде времени. Мировая экономика слаба, и она можете выдержать ставок заимствования, которые могут оказаться слишком высокими для транснациональных корпораций. Стоимость заимствования и дальнейшего рефинансирования – это главное для любой экономики любой страны, и мир может просто лопнуть от тяжести ставок. И это видно и по прогнозу общего уровня ВВП США, который оказался в итоге понижен и прилично, по мнению эксперта. 
 
Для обычных россиян, вчерашние итоги заседания Комитета по открытым рынкам не принесут ощутимых благ, кроме временного снижения курса доллара, которое окажет существенную помощь рублю, считает Роман Блинов. Ну а если ситуация будет играть на руку формированию устойчивого тренда на понижение курса доллара в мировом масштабе, а это единственный метод для ФРС и Уолл-Стрит, чтобы хоть как-то поправить ситуацию с экспортом, то курс российской валюты может очень прилично укрепиться по отношению к доллару, но при этом очень сильно вырастет и курс евро.  
 
Позитивом, добавляет трейдер-аналитик компании «ФинИст» Олег Бугулов, станет и то, что Россия сможет наполнять бюджет, получая доходы от экспорта товаров без необходимости искусственно девальвирования рубля, а ослабление доллара положительно скажется на стоимости нефти. 
 
И все же, уверен эксперт, в текущей ситуации сложно прогнозировать действия ФРС, так как их планы меняются от заседания к заседанию, однако в ближайшее время не предвидится ужесточения риторики и дополнительных повышений ставок.  
 
 
 

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