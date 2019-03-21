Гидрометцентр дал прогноз на предстоящее лето в России

В 2019 году жителей России ждет теплое лето, делится прогнозом на период с апреля по начало осени Гидрометцентр России.

В институте по наблюдению за погодой сообщают, что средняя температура теплого времени года ожидается выше нормы. Так июнь порадует небывалым теплом жителей Южного и Приволжского федеральных округов. На северо-востоке Урала и севере Сибири, западе Якутии и в Приморье в первый месяц лета будет также теплее обычного.

Июль ожидается более жарким, чем обычно, на юге России, севере Урала, а также в Сибири, где температура воздуха превысит прошлогодние показатели.

А вот август порадует теплом жителей Центральной России, Северо-запада, севера Южного и Приволжского федеральных округов, севера Урала и Красноярского края. В этих регионах стоит ожидать в последний месяц лета сухую и жаркую погоду, сообщают метеорологи. Сентябрь будет теплее обычного на юго-западе европейской территории России, а также в Ростове-на-Дону и в Волгограде.