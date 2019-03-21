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Госдума РФ приняла закон о выплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума

Москва, 21.03.2019

Депутаты нижней палаты российского парламента приняли в третьем заключительном чтении закон о повышении пенсий в РФ сверх прожиточного минимума. Таким образом, теперь сначала будет устанавливаться социальная доплата для доведения пенсии до прожиточного минимума в регионе. И лишь после этого осуществляться индексация, передаёт РИА Новости.

Тем самым, материальное обеспечение неработающего пенсионера ежегодно будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации. Кроме того, новым законом предусматривается перерасчёт по новым правилам с 1 января 2019 года. Аналогичная методика будет применяться также при расчёте выплат малообеспеченным пенсионерам.

Соответствующая инициатива была разработана для реализации положений послания президента РФ Владимира Путина о борьбе с бедностью. Совет Федерации РФ должен рассмотреть этот законопроект уже 27 марта.

Напомним, на начало 2019 год пенсии в России были проиндексированы на 7% или в среднем на 1 тыс. руб. Однако в связи с тем, что по закону нельзя было выплачивать сумму, превышающую прожиточный минимум, эту 1 тыс. руб. пенсионеры не получили. В 2018 году прожиточный минимум пенсионера для определения социальной доплаты по стране составил 8 726 руб. На 2019 год его размер установлен в размере 8 846 руб.

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